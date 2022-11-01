Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221101/israilde-secim-sandik-cikis-anketlerine-gore-netanyahu-onde-1062959832.html
İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kazandı
İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kazandı
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T23:21+0300
2022-11-01T23:32+0300
dünya
israil
seçim
yair lapid
benyamin netanyahu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062960103_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ebbb723ae0c7f01c17e8d372d4a8c24d.jpg
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi 30, mevcut Başbakan Yair Lapid'in partisi 24 sandalye kazandı. Bu sonuçla, 120 sandalyeli parlamentoda Netanyahu bloğu 62, Lapid'in bloğu ise 54 sandalye kazanmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/israil-sandik-basinda-1062928076.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062960103_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_2dd5e324ecd1ca8af656c3dca9adefd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, seçim, yair lapid, benyamin netanyahu
israil, seçim, yair lapid, benyamin netanyahu

İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kazandı

23:21 01.11.2022 (güncellendi: 23:32 01.11.2022)
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Abone olTelegram
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi 30, mevcut Başbakan Yair Lapid'in partisi 24 sandalye kazandı.
Bu sonuçla, 120 sandalyeli parlamentoda Netanyahu bloğu 62, Lapid'in bloğu ise 54 sandalye kazanmış oldu.
İsrail - seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
DÜNYA
İsrail sandık başında
11:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала