https://sputniknews.com.tr/20221101/israilde-secim-sandik-cikis-anketlerine-gore-netanyahu-onde-1062959832.html
İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kazandı
İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kazandı
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T23:21+0300
2022-11-01T23:21+0300
2022-11-01T23:32+0300
dünya
israil
seçim
yair lapid
benyamin netanyahu
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İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi 30, mevcut Başbakan Yair Lapid'in partisi 24 sandalye kazandı. Bu sonuçla, 120 sandalyeli parlamentoda Netanyahu bloğu 62, Lapid'in bloğu ise 54 sandalye kazanmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/israil-sandik-basinda-1062928076.html
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israil, seçim, yair lapid, benyamin netanyahu
israil, seçim, yair lapid, benyamin netanyahu
İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kazandı
23:21 01.11.2022 (güncellendi: 23:32 01.11.2022) Abone ol
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi 30, mevcut Başbakan Yair Lapid'in partisi 24 sandalye kazandı.
Bu sonuçla, 120 sandalyeli parlamentoda Netanyahu bloğu 62, Lapid'in bloğu ise 54 sandalye kazanmış oldu.