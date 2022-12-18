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Dünya Kupası sahibini buluyor | Arjantin: 2-Fransa:0
Dünya Kupası sahibini buluyor | Arjantin: 2-Fransa:0
Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Arjantin 23'üncü dakikada Messi'nin penaltı... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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spor
2022 dünya kupası
fransa
brezilya
lionel messi
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Dünya Kupası'nda ikişer adet şampiyonlukları bulunan Arjantin ve Fransa 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde mücadele veriyor. TSİ 18.00'de başlayan maçta ilk golün sahibi penaltılarda Messi'den geldi. 36. dakikada ise Di Maria skoru 2-0'a getirdi.2022 Dünya Kupası'nda final maçının ikinci yarısı başladı.
https://sputniknews.com.tr/20221218/messi-2022-dunya-kupasinda-rekorlara-devam-ediyor-en-fazla-forma-giyen-ve-sure-alan-futbolcu-oldu-1064727210.html
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2022 dünya kupası, fransa, brezilya, lionel messi
2022 dünya kupası, fransa, brezilya, lionel messi

Dünya Kupası sahibini buluyor | Arjantin: 2-Fransa:0

18:24 18.12.2022 (güncellendi: 19:28 18.12.2022)
© AP Photo / Manu Fernandez2022 FIFA Dünya Kupası, Messi Mbappe
2022 FIFA Dünya Kupası, Messi Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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Ayrıntılar geliyor
Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Arjantin 23'üncü dakikada Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçmesinin ardından 36'ncı dakikada Di Maria'nın golüyle fark 2'ye çıktı.
Dünya Kupası'nda ikişer adet şampiyonlukları bulunan Arjantin ve Fransa 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde mücadele veriyor. TSİ 18.00'de başlayan maçta ilk golün sahibi penaltılarda Messi'den geldi. 36. dakikada ise Di Maria skoru 2-0'a getirdi.
2022 Dünya Kupası'nda final maçının ikinci yarısı başladı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
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