https://sputniknews.com.tr/20221128/dso-maymun-cicegi-virusunun-adini-mpox-olarak-degistirecek-1063939892.html
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün adını 'Mpox' olarak değiştirecek
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün adını 'Mpox' olarak değiştirecek
DSÖ, Avrupa başta olmak üzere dünyada etkisini gösteren maymun çiçeği (Monkeypox) virüsünün adını, ırkçı ve yaftalayıcı dilden uzak durmak için "Mpox" olarak... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T22:01+0300
2022-11-28T22:01+0300
2022-11-28T22:03+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
maymun çiçeği virüsü
mpox
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yazılı açıklamasında, virüsün adının değiştirilmesi amacıyla uluslararası sağlık uzmanlarıyla bir süredir yapılan fikir alışverişinden sonra, maymun çiçeğinin Mpox olarak isimlendirilmesi yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunulacağı bildirildi.Açıklamada, "Maymun çiçeği salgını yılın başında etkisini göstermeye başladığında internet ortamında ırkçı ve yaftalayıcı ithamların kullanıldığı yönünde haberler DSÖ'ye iletildi" denildi.İsim değişikliği için başlatılan bir yıllık geçiş sürecinde Mpox'un "tercih edilen isim" olarak tavsiye edileceği, daha sonrasında sürekli kullanılacağı bildirildi.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, insan bedeninde ilk olarak 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.1958'de maymunlarda görülmesi üzerine virüs, "maymun çiçeği" olarak adlandırıldı.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, mpox
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, mpox
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün adını 'Mpox' olarak değiştirecek
22:01 28.11.2022 (güncellendi: 22:03 28.11.2022) Abone ol
DSÖ, Avrupa başta olmak üzere dünyada etkisini gösteren maymun çiçeği (Monkeypox) virüsünün adını, ırkçı ve yaftalayıcı dilden uzak durmak için "Mpox" olarak isimlendirme kararı aldıklarını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yazılı açıklamasında, virüsün adının değiştirilmesi amacıyla uluslararası sağlık uzmanlarıyla bir süredir yapılan fikir alışverişinden sonra, maymun çiçeğinin Mpox olarak isimlendirilmesi yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunulacağı bildirildi.
Açıklamada, "Maymun çiçeği salgını yılın başında etkisini göstermeye başladığında internet ortamında ırkçı ve yaftalayıcı ithamların kullanıldığı yönünde haberler DSÖ'ye iletildi" denildi.
İsim değişikliği için başlatılan bir yıllık geçiş sürecinde Mpox'un "tercih edilen isim" olarak tavsiye edileceği, daha sonrasında sürekli kullanılacağı bildirildi.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, insan bedeninde ilk olarak 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.
1958'de maymunlarda görülmesi üzerine virüs, "maymun çiçeği" olarak adlandırıldı.