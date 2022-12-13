https://sputniknews.com.tr/20221213/ab-bosna-herseke-aday-uye-statusu-vermeyi-kabul-etti-1064529575.html

AB, Bosna Hersek'e 'aday üye' statüsü vermeyi kabul etti

AB, Bosna Hersek'e 'aday üye' statüsü vermeyi kabul etti

Avrupa Birliği'nin (AB), Bosna Hersek'e 'aday üye' statüsü vermeyi kabul ettiği bildirildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T15:20+0300

2022-12-13T15:20+0300

2022-12-13T15:21+0300

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Avrupalı diplomatlar tarafından AFP'ye yapılan açıklamada, birlik ülkelerinin Bosna Hersek'e 'aday statüsü' vermeyi kabul ettiği belirtildi. Brüksel'de toplanan Avrupa işleri bakanları, bloğun Ekim ayında yürütme kolunun üyelik sürecini başlatmalarını tavsiye etmesinin ardından Bosna Hersek'in adaylığına yeşil ışık yaktı. Bu adımın, Perşembe günü Brüksel'de yapılacak bir zirvede AB liderleri tarafından resmen imzalanması bekleniyor. Öte yandan, Avrupa Komisyonu da, Bosna Hersek'in resmi katılım müzakerelerini başlatmanın bir sonraki aşamasına geçmeden önce ülkenin uygulaması gereken 14 reform önceliği belirledi. AB genişleme komiseri Oliver Varhelyi de, Bosna Hersek'in artık birliğe giden yolda 'çok önemli bir kavşakta' olduğunu söyledi. Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Üyesi Denis Beciroviç de, geçen hafta "Bosna-Hersek halkının Avrupa Birliği'nden olumlu bir mesaj alma zamanı geldi. Ama tabii ki bu, asıl işin yalnızca başlangıcı olacak" açıklamasında bulunmuştu.Böylelikle Bosna Hersek, Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna'yla birlikte aday üye statüsündeki 8. ülke haline geldi. Aday ülkelerin, kendilerine dayatılan reformları uygulaması nedeniyle Avrupa Birliği'ne katılım süreci uzun yıllar alabilir.Bosna'yla birlikte, Kosova da yıl sonuna kadar üyelik başvurusunda bulunacağını açıklamıştı.

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