https://sputniknews.com.tr/20221123/cumhurbaskani-erdogan-kuba-devlet-baskani-bermudezi-resmi-torenle-karsiladi-1063761900.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T18:16+0300

2022-11-23T18:16+0300

2022-11-23T18:22+0300

recep tayyip erdoğan

küba

türkiye

miguel diaz-canel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.Diaz-Canel'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bermudez'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Küba liderinin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diaz-Canel, merdivenlerde Türkiye ve Küba bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve mevkidaşı, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221117/fidel-castronun-1995-yilindaki-ziyaretinden-sonra-ilk-kuba-devlet-baskani-turkiyeye-geliyor-1063571625.html

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