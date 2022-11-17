https://sputniknews.com.tr/20221117/fidel-castronun-1995-yilindaki-ziyaretinden-sonra-ilk-kuba-devlet-baskani-turkiyeye-geliyor-1063571625.html

Fidel Castro'nun 1995 yılındaki ziyaretinden sonra ilk: Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor

Fidel Castro'nun 1995 yılındaki ziyaretinden sonra ilk: Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor

Küba Devlet Başkanı Diaz Canel, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, 27 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek üst düzey... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T18:42+0300

2022-11-17T18:42+0300

2022-11-17T18:43+0300

dünya

küba

türkiye

miguel diaz-canel

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Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, resmi ziyaret yapmak üzere, Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna başladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, resmi ziyaret kapsamında bugün Cezayir'e geldi. Cezayir'in ardından Rusya'ya gidecek olan Miguel Diaz-Canel'in üçüncü durağı ise Türkiye olacak. Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.Büyükelçilik'ten yapılan paylaşımda, "Devlet Başkanı Díaz-Canel Türkiye ziyareti sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışacak. Kendisine Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı eşlik edecek" denildi.Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili yurttaşlar, bu ülkelerin liderlerinin resmi davetlerine cevaben Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan'ın 10-11 Şubat 2015 tarihinde Küba'ya gitmesi devlet başkanı düzeyinde Türkiye'den Küba'ya ilk ziyaret olmuştu.Fidel Castro'nun 1995 yılında Türkiye'yi ziyareti ise bu düzeyde Küba'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretti. Castro, 3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen II. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı'na (BM HABITAT) katılmak için de Türkiye'ye gelmişti.

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