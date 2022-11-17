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https://sputniknews.com.tr/20221117/fidel-castronun-1995-yilindaki-ziyaretinden-sonra-ilk-kuba-devlet-baskani-turkiyeye-geliyor-1063571625.html
Fidel Castro'nun 1995 yılındaki ziyaretinden sonra ilk: Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor
Fidel Castro'nun 1995 yılındaki ziyaretinden sonra ilk: Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor
Küba Devlet Başkanı Diaz Canel, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, 27 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek üst düzey... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:42+0300
2022-11-17T18:43+0300
dünya
küba
türkiye
miguel diaz-canel
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Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, resmi ziyaret yapmak üzere, Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna başladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, resmi ziyaret kapsamında bugün Cezayir'e geldi. Cezayir'in ardından Rusya'ya gidecek olan Miguel Diaz-Canel'in üçüncü durağı ise Türkiye olacak. Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.Büyükelçilik'ten yapılan paylaşımda, "Devlet Başkanı Díaz-Canel Türkiye ziyareti sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışacak. Kendisine Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı eşlik edecek" denildi.Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili yurttaşlar, bu ülkelerin liderlerinin resmi davetlerine cevaben Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan'ın 10-11 Şubat 2015 tarihinde Küba'ya gitmesi devlet başkanı düzeyinde Türkiye'den Küba'ya ilk ziyaret olmuştu.Fidel Castro'nun 1995 yılında Türkiye'yi ziyareti ise bu düzeyde Küba'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretti. Castro, 3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen II. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı'na (BM HABITAT) katılmak için de Türkiye'ye gelmişti.
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küba, türkiye, miguel diaz-canel
küba, türkiye, miguel diaz-canel

Fidel Castro'nun 1995 yılındaki ziyaretinden sonra ilk: Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor

18:42 17.11.2022 (güncellendi: 18:43 17.11.2022)
© AP PhotoMiguel Diaz-Canel Bermudez
Miguel Diaz-Canel Bermudez - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AP Photo
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Küba Devlet Başkanı Diaz Canel, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, 27 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek üst düzey ziyareti, "Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Türk mevkidaşı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak" ifadeleriyle duyurdu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, resmi ziyaret yapmak üzere, Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna başladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, resmi ziyaret kapsamında bugün Cezayir'e geldi. Cezayir'in ardından Rusya'ya gidecek olan Miguel Diaz-Canel'in üçüncü durağı ise Türkiye olacak.

Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.
Büyükelçilik'ten yapılan paylaşımda, "Devlet Başkanı Díaz-Canel Türkiye ziyareti sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışacak. Kendisine Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı eşlik edecek" denildi.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili yurttaşlar, bu ülkelerin liderlerinin resmi davetlerine cevaben Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın 10-11 Şubat 2015 tarihinde Küba'ya gitmesi devlet başkanı düzeyinde Türkiye'den Küba'ya ilk ziyaret olmuştu.
Fidel Castro'nun 1995 yılında Türkiye'yi ziyareti ise bu düzeyde Küba'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretti. Castro, 3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen II. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı'na (BM HABITAT) katılmak için de Türkiye'ye gelmişti.
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