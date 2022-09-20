https://sputniknews.com.tr/20220920/iranda-mahsa-emininin-gozaltinda-olumuyle-baslayan-hicap-karsiti-protestolar-yayilip-siddetlendi-1061411988.html

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltında ölümüyle başlayan hicap karşıtı protestolar yayılıp şiddetlendi

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltında ölümüyle başlayan hicap karşıtı protestolar yayılıp şiddetlendi

İran'da Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan protestolar birçok kente yayıldı. Tahran'da üniversite... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T12:36+0300

2022-09-20T12:36+0300

2022-09-20T12:43+0300

dünya

iran

mahsa emini

başörtüsü

örtünme

gözaltı

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İran'da bir hafta önce Kürdistan eyaletinin Sakız kentinden başkent Tahran'ı ziyarete gelen Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından saçını kurallara göre örtmediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ölümüyle sonuçlanmasıyla başlayan protestolar büyüdü.Birçok kadının 22 yaşındaki Emini'nin şiddet kullanılarak gözaltına alınmasını ve ardından ölümünü protesto için başörtülerini yakmaları ve saçlarını kesmelerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, sokaklardaki protestocular güvenlik güçlerinin müdahalesine uğradı.Emini'nin cumartesi toprağa verildiği memleketinde erkeklerin de desteklediği kadınların rejim karşıtı sloganlar bağırırken başörtülerini yere atmasıyla başlayan protestolar, birçok kente sıçradı. Tahran Üniversitesi üzerinden başkente de yayıldı. Tepkinin boyutu, bazı eylemlerde dini liderliğe atıfla 'Diktatöre ölüm' çağrılarına ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına kadar vardı. Pazartesi günü Tahran sokakları şiddete sahne oldu. Yarı resmi Fars haber ajansına göre, Tahran'daki pek çok üniversiteden öğrenciler toplanarak Emini'nin ölümünün adil şekilde soruşturulmasını ve ahlak polisinin kaldırılmasını talep etti. Batı medyasının aktardığı görgü tanıklarına göre içlerinde Devrim Muhafızlarının milis gücü Besiçlerin de olduğu güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahalesi üzerine protestolar şiddetlendi. Keşavarz Bulvarı'na dökülerek 'Diktatöre ölüm' sloganları ve polis aleyhine slogan atan protestocular, polis araçları ve motosikletlerine zarar verdi.ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) muhabirleri, pazartesi akşamı şehir merkezindeki bazı kavşaklarda etrafa saçılmış çöp kutuları ve taşlar olduğunu, havada kesif bir göz yaşartıcı gaz kokusu kaldığını aktardı. Tahran'ın merkezinde internet bağlantısı kesilirken, Veli Asr Caddesi'ne giden yolları kapatan güvenlik güçleri yoğun şekilde devriye dolaştı.Buna karşı onlarca motosikletli protestocu, kavşaklara ani baskınlar düzenleyip çöp kutularını devirerek ve rejime karşı sloganlar atarak hızla uzaklaştı. Keşavarz Bulvarı'nda protestolar gece de devam etti. Sosyal medyaya düşen videolara göre İran'ın batısındaki Sakız dahil Kürt kentlerinin yanısıra kuzeydeki Raşt kentinde ve merkezi İsfahan kentindeki bir üniversitede protestolar üçüncü gününde devam etti.Britanya'nın haber kanalı Sky News, güvenlik güçlerinin ülke çapındaki müdahalelerinde en az 5 kişinin öldüğü iddiasına yer verdi. Haberde Kürdistan eyaletinde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu Sakız'da en az 2 kişinin öldüğü, Divandere'de 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı, Dehgulan'da bir kişinin öldüğü ileri sürüldü. Rusya devletine bağlı RT de Hengaw İnsan Hakları Örgütü kaynaklı olarak Rudaw'ın haberine göre Bukan'daki protestolar sırasında 10 yaşında bir kız çocuğunun başından vurulduğunu ve durumunun kritik olduğunu duyurdu. Habere göre Hengaw, İran güvenlik güçlerini çocuğu vurmakla suçladı.Emini'nin ölümüne yönelik tepki ve protestolar haftasonundan beri İran basınının manşetlerinde. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mahsa Emini'nin ölümü hadisesinin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat verdi. Tahran polisi, Emini'ye karşı şiddet kullanmadığını, gözaltına alınan diğer kadınlarla birlikte kıyafet kuralları hakkında eğitim verilmesini beklerken kalp krizi geçirdiğini savundu. Ancak babası kızının bilinen bir sağlık sorunu olmadığını ve resmi açıklamalara inanmadığını söylerken, muhaliflerin öfkesi de yatıştırmadı.

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iran, mahsa emini, başörtüsü, örtünme, gözaltı