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SON DAKİKA | Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
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Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, tbmm, türkiye, suriye, esad
recep tayyip erdoğan, tbmm, türkiye, suriye, esad

Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'

13:35 23.11.2022 (güncellendi: 13:39 23.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi.
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