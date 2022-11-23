https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogandan-esad-ile-gorusme-aciklamasi-olabilir-siyasette-kusluk-ve-darginlik-olmaz-1063751189.html
Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T13:35+0300
2022-11-23T13:35+0300
2022-11-23T13:39+0300
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recep tayyip erdoğan, tbmm, türkiye, suriye, esad
recep tayyip erdoğan, tbmm, türkiye, suriye, esad
Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
13:35 23.11.2022 (güncellendi: 13:39 23.11.2022) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi.