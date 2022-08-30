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Sovyetler Birliği'nin ilk ve son cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Sovyetler Birliği'nin ilk ve son cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T23:28+0300
2022-08-31T00:38+0300
mihail gorbaçov
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Moskova Merkez Klinik Hastanesi’nden yapılan açıklamada, eski SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Mihail Sergeyeviç Gorbaçov ciddi ve uzun bir hastalıktan sonra bu akşam hayatını kaybetti" denildi.Gorbaçev'in ailesine yakın bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, eski SSCB liderinin istediği gibi Moskova'daki Novodeviçi mezarlığında eşinin yanında gömülecek.Gorbaçev Vakfı'nın basın servisi de Sputnik'e açıklamasında bu bilgiyi doğrularken, cenaze tarihinin ailesi tarafından belirleneceği ifade edildi.SSCB'nin eski lideri bu Martta 91 yaşına girmişti.Gorbaçov kimdir?SSCB'nin ilk ve son cumhurbaşkanı olan Gorbaçov, 1985'ten 1991'de SSCB'nin dağılmasına kadar fiili olarak devlet başkanı görevini yürüttü.Perestroika (yeniden yapılanma) olarak adlandırılan ve ülkede geniş reformlar amaçlayan girişimle tanınan Gorbaçov, Soğuk Savaş'ın son yıllarında Batı'yla gerilimi yatıştırmakla tanınıyordu.
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mihail gorbaçov, rusya, sovyetler birliği
mihail gorbaçov, rusya, sovyetler birliği

Sovyetler Birliği'nin ilk ve son cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti

23:28 30.08.2022 (güncellendi: 00:38 31.08.2022)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoIn this Thursday, Nov. 8, 2018 file photo, former Soviet leader Mikhail Gorbachev attends the Moscow premier of a film made by Werner Herzog and British filmmaker Andre Singer based on their conversations, in Moscow, Russia.
In this Thursday, Nov. 8, 2018 file photo, former Soviet leader Mikhail Gorbachev attends the Moscow premier of a film made by Werner Herzog and British filmmaker Andre Singer based on their conversations, in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Moskova Merkez Klinik Hastanesi’nden yapılan açıklamada, eski SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Mihail Sergeyeviç Gorbaçov ciddi ve uzun bir hastalıktan sonra bu akşam hayatını kaybetti" denildi.
Gorbaçev'in ailesine yakın bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, eski SSCB liderinin istediği gibi Moskova'daki Novodeviçi mezarlığında eşinin yanında gömülecek.
Gorbaçev Vakfı'nın basın servisi de Sputnik'e açıklamasında bu bilgiyi doğrularken, cenaze tarihinin ailesi tarafından belirleneceği ifade edildi.
SSCB'nin eski lideri bu Martta 91 yaşına girmişti.

Gorbaçov kimdir?

SSCB'nin ilk ve son cumhurbaşkanı olan Gorbaçov, 1985'ten 1991'de SSCB'nin dağılmasına kadar fiili olarak devlet başkanı görevini yürüttü.
Perestroika (yeniden yapılanma) olarak adlandırılan ve ülkede geniş reformlar amaçlayan girişimle tanınan Gorbaçov, Soğuk Savaş'ın son yıllarında Batı'yla gerilimi yatıştırmakla tanınıyordu.
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