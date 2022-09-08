https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Londra Buckingham'daki Kraliyet Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T20:35+0300
2022-09-08T20:35+0300
2022-09-08T20:41+0300
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Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220908/96-yasindaki-ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-tibbi-gozetim-altinda-1060967078.html
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
20:35 08.09.2022 (güncellendi: 20:41 08.09.2022) Abone ol
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Londra Buckingham'daki Kraliyet Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.