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https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Londra Buckingham'daki Kraliyet Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
ingiltere
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Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220908/96-yasindaki-ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-tibbi-gozetim-altinda-1060967078.html
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti

20:35 08.09.2022 (güncellendi: 20:41 08.09.2022)
© AAKraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Londra Buckingham'daki Kraliyet Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
DÜNYA
96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi gözetim altında
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