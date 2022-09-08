Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-krallik-halki-ve-hukmetine-en-icten-taziyelerimi-sunuyorum-1060989660.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T22:56+0300
2022-09-08T23:00+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103345/56/1033455672_0:362:3501:2331_1920x0_80_0_0_0ead599b846e7bfa11aac6248c823839.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-krallik-halki-ve-hukmetine-en-icten-taziyelerimi-sunuyorum-1060989660.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103345/56/1033455672_0:34:3501:2659_1920x0_80_0_0_5b635714190573bc26f23cd43ebdfc0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum

22:56 08.09.2022 (güncellendi: 23:00 08.09.2022)
© REUTERSKraliçe Elizabeth ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kraliçe Elizabeth ve Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Kraliçe Elizabeth ve Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum
22:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала