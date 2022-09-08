https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-krallik-halki-ve-hukmetine-en-icten-taziyelerimi-sunuyorum-1060989660.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T22:56+0300
2022-09-08T22:56+0300
2022-09-08T23:00+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-krallik-halki-ve-hukmetine-en-icten-taziyelerimi-sunuyorum-1060989660.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum
22:56 08.09.2022 (güncellendi: 23:00 08.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.