https://sputniknews.com.tr/20220927/isvecli-deprem-uzmanlari-kuzey-akim-1-ve-2de-iki-siddetli-patlama-tespit-etti-1061681072.html

İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım 1 ve 2’de iki şiddetli patlama tespit etti

İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım 1 ve 2’de iki şiddetli patlama tespit etti

İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında dün, 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etti. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T19:03+0300

2022-09-27T19:03+0300

2022-09-27T19:03+0300

avrupa'da enerji krizi

isveç

kuzey akım-1

kuzey akım-2

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İsveç’in CBT televizyonunun haberine göre, İsveç Ulusal Sismik Ağı’na ait ölçüm istasyonları iki belirgin patlama kaydetti. Patlamalardan biri 2.3 şiddetindeydi.İsveç Ulusal Sismik Ağı Sözcüsü Björn Lund, “Hayır, bunların patlama olduğu konusunda hiçbir şüphe yok” dedi.Haberde, patlama koordinatlarının, halihazırda gaz sızıntısının yaşandığı bölgenin koordinatlarıyla aynı olduğu kaydedildi. İlk patlamanın Pazartesi saat 02.00 civarında, ikincisinin de aynı gün 19.04’te kaydedildiği belirtildi. Sızıntılarla ilgili uyarıların da Pazartesi saat 13.52 ve 20.41’de geldiği anımsatıldı. Bölgeden geçen gemilerin, sahil güvenliğe deniz yüzeyindeki fıkırdama hakkında bilgi verdiği aktarıldı.Lund, genelde bu bölgede hiçbir askeri tatbikatın yapılmadığını savundu.

https://sputniknews.com.tr/20220926/kuzey-akim-1de-de-basincin-dustugu-tespit-edildi-1061645409.html

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