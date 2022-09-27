https://sputniknews.com.tr/20220927/isvecli-deprem-uzmanlari-kuzey-akim-1-ve-2de-iki-siddetli-patlama-tespit-etti-1061681072.html
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım 1 ve 2’de iki şiddetli patlama tespit etti
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım 1 ve 2’de iki şiddetli patlama tespit etti
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında dün, 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etti. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T19:03+0300
2022-09-27T19:03+0300
2022-09-27T19:03+0300
avrupa'da enerji krizi
isveç
kuzey akım-1
kuzey akım-2
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İsveç’in CBT televizyonunun haberine göre, İsveç Ulusal Sismik Ağı’na ait ölçüm istasyonları iki belirgin patlama kaydetti. Patlamalardan biri 2.3 şiddetindeydi.İsveç Ulusal Sismik Ağı Sözcüsü Björn Lund, “Hayır, bunların patlama olduğu konusunda hiçbir şüphe yok” dedi.Haberde, patlama koordinatlarının, halihazırda gaz sızıntısının yaşandığı bölgenin koordinatlarıyla aynı olduğu kaydedildi. İlk patlamanın Pazartesi saat 02.00 civarında, ikincisinin de aynı gün 19.04’te kaydedildiği belirtildi. Sızıntılarla ilgili uyarıların da Pazartesi saat 13.52 ve 20.41’de geldiği anımsatıldı. Bölgeden geçen gemilerin, sahil güvenliğe deniz yüzeyindeki fıkırdama hakkında bilgi verdiği aktarıldı.Lund, genelde bu bölgede hiçbir askeri tatbikatın yapılmadığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20220926/kuzey-akim-1de-de-basincin-dustugu-tespit-edildi-1061645409.html
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isveç, kuzey akım-1, kuzey akım-2
isveç, kuzey akım-1, kuzey akım-2
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım 1 ve 2’de iki şiddetli patlama tespit etti
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İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında dün, 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etti.
İsveç’in CBT televizyonunun haberine göre, İsveç Ulusal Sismik Ağı’na ait ölçüm istasyonları iki belirgin patlama kaydetti. Patlamalardan biri 2.3 şiddetindeydi.
İsveç Ulusal Sismik Ağı Sözcüsü Björn Lund, “Hayır, bunların patlama olduğu konusunda hiçbir şüphe yok” dedi.
Haberde, patlama koordinatlarının, halihazırda gaz sızıntısının yaşandığı bölgenin koordinatlarıyla aynı olduğu kaydedildi. İlk patlamanın Pazartesi saat 02.00 civarında, ikincisinin de aynı gün 19.04’te kaydedildiği belirtildi. Sızıntılarla ilgili uyarıların da Pazartesi saat 13.52 ve 20.41’de geldiği anımsatıldı. Bölgeden geçen gemilerin, sahil güvenliğe deniz yüzeyindeki fıkırdama hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
Lund, genelde bu bölgede hiçbir askeri tatbikatın yapılmadığını savundu.