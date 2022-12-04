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https://sputniknews.com.tr/20221204/bassavci-acikladi-iranda-ahlak-polisi-olarak-bilinen-irsad-devriyeleri-kaldirildi-1064140661.html
Başsavcı açıkladı: İran’da ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri kaldırıldı
Başsavcı açıkladı: İran’da ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri kaldırıldı
İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını açıkladı. İranlı yetkililerden, henüz konuya... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T14:40+0300
2022-12-04T14:40+0300
dünya
ahlak polisi
iran
muhammed cafer muntazeri
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İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ‘Ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını duyuran Muntazeri, bir gazetecinin, “Neden ahlak polisliği kaldırıldı” sorusuna ise, "Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte nerede ve kimler tarafından kurulduysa öyle kaldırıldı. Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız" şeklinde cevap verdi.Muntazeri’nin, İrşad devriyelerinin kaldırıldığını söylemesine ilişkin İran’ın ilgili makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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ahlak polisi, iran, muhammed cafer muntazeri
ahlak polisi, iran, muhammed cafer muntazeri

Başsavcı açıkladı: İran’da ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri kaldırıldı

14:40 04.12.2022
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© İHA
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İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını açıkladı. İranlı yetkililerden, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ‘Ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını duyuran Muntazeri, bir gazetecinin, “Neden ahlak polisliği kaldırıldı” sorusuna ise, "Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte nerede ve kimler tarafından kurulduysa öyle kaldırıldı. Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız" şeklinde cevap verdi.
Muntazeri’nin, İrşad devriyelerinin kaldırıldığını söylemesine ilişkin İran’ın ilgili makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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