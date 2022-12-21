https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-beyaz-sarayda-1064851970.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

abd

joe biden

jill biden

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Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, Beyaz Saray'a vardı.Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.Kongre üyelerine hitap edecekKarşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.

https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-abdye-gitti-1064821861.html

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