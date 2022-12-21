Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da
22:38 21.12.2022 (güncellendi: 22:50 21.12.2022)
© OLIVIER DOULIERY Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
© OLIVIER DOULIERY
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, Beyaz Saray'a vardı.
Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
© İHAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
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© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
© İHAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
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© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
1/2
© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
2/2
© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
Kongre üyelerine hitap edecek
Karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.
İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.