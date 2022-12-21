Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-beyaz-sarayda-1064851970.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T22:38+0300
2022-12-21T22:50+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
jill biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064851825_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_6b611e79afc84aff7c325499e2a8243b.jpg
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, Beyaz Saray'a vardı.Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.Kongre üyelerine hitap edecekKarşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.
https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-abdye-gitti-1064821861.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064851825_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_45df50bac97b110a14e83d382d03d33a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, jill biden
abd, joe biden, jill biden

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da

22:38 21.12.2022 (güncellendi: 22:50 21.12.2022)
© OLIVIER DOULIERY Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© OLIVIER DOULIERY
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, Beyaz Saray'a vardı.
Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
© İHAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
© İHAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
1/2
© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
2/2
© İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.

Kongre üyelerine hitap edecek

Karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.
İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti
09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала