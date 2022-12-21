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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-abdye-gitti-1064821861.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini duyurdu. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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abd
ukrayna
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Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bilinen ilk yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-medyasi-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-gidecek-1064815823.html
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vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
vladimir zelenskiy, abd, ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti

09:59 21.12.2022 (güncellendi: 10:03 21.12.2022)
© AFP 2022 / DANIEL ROLANDVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL ROLAND
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini duyurdu.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bilinen ilk yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
Ukrayna krizi
ABD basını: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Washington'a gidecek
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