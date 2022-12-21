https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-abdye-gitti-1064821861.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini duyurdu. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T09:59+0300

2022-12-21T09:59+0300

2022-12-21T10:03+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

abd

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064821946_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_60f205b03575a1791fe03f040db5d1c9.jpg

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bilinen ilk yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-medyasi-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-gidecek-1064815823.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, abd, ukrayna