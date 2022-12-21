https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-abdye-gitti-1064821861.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini duyurdu. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T09:59+0300
2022-12-21T09:59+0300
2022-12-21T10:03+0300
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vladimir zelenskiy
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Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bilinen ilk yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-medyasi-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-gidecek-1064815823.html
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vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti
09:59 21.12.2022 (güncellendi: 10:03 21.12.2022) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini duyurdu.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bilinen ilk yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.