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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221102/putin-ukrayna-verdigi-garantileri-ihlal-ederse-tahil-anlasmasindan-cekilebiliriz-1062990274.html
Putin: Ukrayna verdiği garantileri ihlal ederse tahıl anlaşmasından çekilebiliriz
Putin: Ukrayna verdiği garantileri ihlal ederse tahıl anlaşmasından çekilebiliriz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldıklarını... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T17:29+0300
2022-11-02T18:05+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
tahıl
tahıl silosu
tahıl sevkiyatı
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Putin, “Ukrayna’dan gelecekte böyle bir şeyin tekrarlanmayacağına, insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair güvence ve garantiler istedik” ifadesini kullandı.Rus lider, Türkiye’nin aracılığıyla Ukrayna’nın böyle bir taahhütte bulunduğunu söyledi.Rusya’nın, tahıl anlaşmasından çıkması durumunda bile anlaşma kapsamında en yoksul ülkelere teslim edilmesi gereken tahılı göndermeye hazır olduğunu kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin, “Ayrıca Türkiye’nin genel olarak çatışmadaki tarafsızlığını, tahıl işleme endüstrisinin imkanlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, en yoksul ülkelerin çıkarlarını karşılamaya yönelik çabalarını dikkate alarak Ukrayna topraklarından Türkiye Cumhuriyeti'ne tahıl tedarikine gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Bu noktada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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vladimir putin, tahıl, tahıl silosu, tahıl sevkiyatı
vladimir putin, tahıl, tahıl silosu, tahıl sevkiyatı

Putin: Ukrayna verdiği garantileri ihlal ederse tahıl anlaşmasından çekilebiliriz

17:29 02.11.2022 (güncellendi: 18:05 02.11.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldıklarını doğruladı, ancak Ukrayna tarafının, vermiş olduğu garantileri ihlal etmesi hâlinde anlaşmadan çıkabilecekleri uyarısını yaptı.
Putin, “Ukrayna’dan gelecekte böyle bir şeyin tekrarlanmayacağına, insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair güvence ve garantiler istedik” ifadesini kullandı.
Rus lider, Türkiye’nin aracılığıyla Ukrayna’nın böyle bir taahhütte bulunduğunu söyledi.
Rusya’nın, tahıl anlaşmasından çıkması durumunda bile anlaşma kapsamında en yoksul ülkelere teslim edilmesi gereken tahılı göndermeye hazır olduğunu kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Putin, “Ayrıca Türkiye’nin genel olarak çatışmadaki tarafsızlığını, tahıl işleme endüstrisinin imkanlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, en yoksul ülkelerin çıkarlarını karşılamaya yönelik çabalarını dikkate alarak Ukrayna topraklarından Türkiye Cumhuriyeti'ne tahıl tedarikine gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Bu noktada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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