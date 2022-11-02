https://sputniknews.com.tr/20221102/putin-ukrayna-verdigi-garantileri-ihlal-ederse-tahil-anlasmasindan-cekilebiliriz-1062990274.html

Putin: Ukrayna verdiği garantileri ihlal ederse tahıl anlaşmasından çekilebiliriz

Putin: Ukrayna verdiği garantileri ihlal ederse tahıl anlaşmasından çekilebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldıklarını... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T17:29+0300

2022-11-02T17:29+0300

2022-11-02T18:05+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

tahıl

tahıl silosu

tahıl sevkiyatı

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Putin, “Ukrayna’dan gelecekte böyle bir şeyin tekrarlanmayacağına, insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair güvence ve garantiler istedik” ifadesini kullandı.Rus lider, Türkiye’nin aracılığıyla Ukrayna’nın böyle bir taahhütte bulunduğunu söyledi.Rusya’nın, tahıl anlaşmasından çıkması durumunda bile anlaşma kapsamında en yoksul ülkelere teslim edilmesi gereken tahılı göndermeye hazır olduğunu kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin, “Ayrıca Türkiye’nin genel olarak çatışmadaki tarafsızlığını, tahıl işleme endüstrisinin imkanlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, en yoksul ülkelerin çıkarlarını karşılamaya yönelik çabalarını dikkate alarak Ukrayna topraklarından Türkiye Cumhuriyeti'ne tahıl tedarikine gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Bu noktada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, tahıl, tahıl silosu, tahıl sevkiyatı