https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-erdoganin-turkiye-suriye-rusya-liderlerinin-uclu-gorusmesi-dusuncesine-olumlu-bakiyoruz---1064657303.html
Rusya: Erdoğan’ın, Türkiye, Suriye, Rusya liderlerinin üçlü görüşmesi düşüncesine olumlu bakıyoruz
Rusya: Erdoğan’ın, Türkiye, Suriye, Rusya liderlerinin üçlü görüşmesi düşüncesine olumlu bakıyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye, Suriye ve Rusya liderlerini bir araya getirecek bir... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T11:46+0300
2022-12-16T11:46+0300
2022-12-16T12:06+0300
dünya
rusya
recep tayyip erdoğan
mihail bogdanov
suriye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisini Rusya ve Suriye devlet başkanları ile bir araya getirecek üçlü bir görüşme düzenlenmesi yönündeki düşüncesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Bogdanov ilgili soru üstüne, “Egemen komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için yapılacakları her zaman memnuniyetle karşılarız” yorumunu yaptı.Bununla beraber öyle üçlü bir görüşme düzenlenebilmesi için ilk başta Şam’ın bu konuda ne düşündüğünü netleştirmeleri gerektiğini de ekleyen Bogdanov, “Fakat Türkiye’nin tavrını sadece memnuniyetle karşılayabiliriz, buna olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
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rusya, recep tayyip erdoğan, mihail bogdanov, suriye
rusya, recep tayyip erdoğan, mihail bogdanov, suriye
Rusya: Erdoğan’ın, Türkiye, Suriye, Rusya liderlerinin üçlü görüşmesi düşüncesine olumlu bakıyoruz
11:46 16.12.2022 (güncellendi: 12:06 16.12.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye, Suriye ve Rusya liderlerini bir araya getirecek bir görüşme düzenlenmesi düşüncesine olumlu baktıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisini Rusya ve Suriye devlet başkanları ile bir araya getirecek üçlü bir görüşme düzenlenmesi yönündeki düşüncesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Bogdanov ilgili soru üstüne, “Egemen komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için yapılacakları her zaman memnuniyetle karşılarız” yorumunu yaptı.
Bununla beraber öyle üçlü bir görüşme düzenlenebilmesi için ilk başta Şam’ın bu konuda ne düşündüğünü netleştirmeleri gerektiğini de ekleyen Bogdanov, “Fakat Türkiye’nin tavrını sadece memnuniyetle karşılayabiliriz, buna olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı.