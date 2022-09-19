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Rusya: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için platform sağlayabiliriz
Rusya: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için platform sağlayabiliriz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediklerini ve gerekmesi halinde... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T12:50+0300
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dünya
rusya
suriye
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Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının bir araya gelmeleri olasılığına ilişkin bir soru karşısında, “Tabii ki böyle bir görüşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Burada temasların yeniden sağlanmasından bahsediyoruz. Şimdilik bu temaslar sadece savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden kuruldu. Söz konusu temasları destekliyoruz ve bir araya gelmeleri ve belirli pozisyonlarda ortak paydalar bulmaları için tarafları teşvik ediyoruz” dedi.‘Bölgedeki diğer ülkeler için olduğu gibi Ankara ve Şam arasındaki devletlerarası ilişkilerin de normalleşmesini desteklediğini’ kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “İstemeleri halinde (tarafları Moskova’da) kabul etmeye tabii ki her zaman hazırız. Şimdiye dek farklı düzey ve formatlarda pek çok görüşme düzenledik. Yardımımızı sunmaya her daim hazırız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220917/turkiye-ile-suriye-iliskilerinin-duzelmesi-yonunde-cok-yapisal-ve-onemli-adimlar-atiliyor-1061306548.html
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Rusya: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için platform sağlayabiliriz

12:50 19.09.2022 (güncellendi: 13:16 19.09.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediklerini ve gerekmesi halinde bu görüşme için platform sağlayabileceklerini belirtti.
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının bir araya gelmeleri olasılığına ilişkin bir soru karşısında, “Tabii ki böyle bir görüşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Burada temasların yeniden sağlanmasından bahsediyoruz. Şimdilik bu temaslar sadece savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden kuruldu. Söz konusu temasları destekliyoruz ve bir araya gelmeleri ve belirli pozisyonlarda ortak paydalar bulmaları için tarafları teşvik ediyoruz” dedi.
‘Bölgedeki diğer ülkeler için olduğu gibi Ankara ve Şam arasındaki devletlerarası ilişkilerin de normalleşmesini desteklediğini’ kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “İstemeleri halinde (tarafları Moskova’da) kabul etmeye tabii ki her zaman hazırız. Şimdiye dek farklı düzey ve formatlarda pek çok görüşme düzenledik. Yardımımızı sunmaya her daim hazırız” ifadelerini kullandı.
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