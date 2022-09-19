https://sputniknews.com.tr/20220919/rusya-turkiye-ve-suriye-disisleri-bakanlarinin-bir-araya-gelmesi-icin-platform-saglayabiliriz-1061363047.html

Rusya: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için platform sağlayabiliriz

Rusya: Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için platform sağlayabiliriz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediklerini ve gerekmesi halinde... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T12:50+0300

2022-09-19T12:50+0300

2022-09-19T13:16+0300

dünya

rusya

suriye

türkiye

bogdanov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103222/47/1032224757_0:11:3001:1699_1920x0_80_0_0_d55f87c7d8696b951260561f1b31fdfe.jpg

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının bir araya gelmeleri olasılığına ilişkin bir soru karşısında, “Tabii ki böyle bir görüşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Burada temasların yeniden sağlanmasından bahsediyoruz. Şimdilik bu temaslar sadece savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden kuruldu. Söz konusu temasları destekliyoruz ve bir araya gelmeleri ve belirli pozisyonlarda ortak paydalar bulmaları için tarafları teşvik ediyoruz” dedi.‘Bölgedeki diğer ülkeler için olduğu gibi Ankara ve Şam arasındaki devletlerarası ilişkilerin de normalleşmesini desteklediğini’ kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “İstemeleri halinde (tarafları Moskova’da) kabul etmeye tabii ki her zaman hazırız. Şimdiye dek farklı düzey ve formatlarda pek çok görüşme düzenledik. Yardımımızı sunmaya her daim hazırız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220917/turkiye-ile-suriye-iliskilerinin-duzelmesi-yonunde-cok-yapisal-ve-onemli-adimlar-atiliyor-1061306548.html

rusya

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, suriye, türkiye, bogdanov