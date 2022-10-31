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SON DAKİKA | Rusya lideri Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını duyurdu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-lideri-putin-kismi-seferberlik-kapsamindaki-celbin-tamamlandigini-duyurdu-1062918397.html
Rusya lideri Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını duyurdu
Rusya lideri Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T23:14+0300
2022-10-31T23:23+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
soçi
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Rus lider, Soçi’deki üçlü görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, kısmi seferberliğin tamamlandığına ilişkin karara ihtiyaç olup olmadığını hukukçularla görüşeceğini söyledi.Putin, Karadeniz Filosu gemilerine düzenlenen saldırıyı püskürten askerlere teşekkür etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti. Putin, “Kısmi seferberlik kapsamındaki celp tamamlandı” ifadesini kullandı.
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vladimir putin, soçi
vladimir putin, soçi

Rusya lideri Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını duyurdu

23:14 31.10.2022 (güncellendi: 23:23 31.10.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti.

Rus lider, Soçi’deki üçlü görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, kısmi seferberliğin tamamlandığına ilişkin karara ihtiyaç olup olmadığını hukukçularla görüşeceğini söyledi.
Putin, Karadeniz Filosu gemilerine düzenlenen saldırıyı püskürten askerlere teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti. Putin, “Kısmi seferberlik kapsamındaki celp tamamlandı” ifadesini kullandı.
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