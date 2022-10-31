https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-lideri-putin-kismi-seferberlik-kapsamindaki-celbin-tamamlandigini-duyurdu-1062918397.html
Rusya lideri Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını duyurdu
Rusya lideri Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T23:14+0300
2022-10-31T23:14+0300
2022-10-31T23:23+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
soçi
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Rus lider, Soçi’deki üçlü görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, kısmi seferberliğin tamamlandığına ilişkin karara ihtiyaç olup olmadığını hukukçularla görüşeceğini söyledi.Putin, Karadeniz Filosu gemilerine düzenlenen saldırıyı püskürten askerlere teşekkür etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti. Putin, “Kısmi seferberlik kapsamındaki celp tamamlandı” ifadesini kullandı.
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vladimir putin, soçi
Rusya lideri Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını duyurdu
23:14 31.10.2022 (güncellendi: 23:23 31.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti.
Rus lider, Soçi’deki üçlü görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, kısmi seferberliğin tamamlandığına ilişkin karara ihtiyaç olup olmadığını hukukçularla görüşeceğini söyledi.
Putin, Karadeniz Filosu gemilerine düzenlenen saldırıyı püskürten askerlere teşekkür etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamındaki celbin tamamlandığını ilan etti. Putin, “Kısmi seferberlik kapsamındaki celp tamamlandı” ifadesini kullandı.