https://sputniknews.com.tr/20221019/rosatom-sinopta-planlanan-nukleer-santral-icin-turk-ortaklarla-gorusmeye-basladik-1062485875.html

Rosatom: Sinop'ta planlanan nükleer santral için Türk ortaklarla görüşmeye başladık

Rosatom: Sinop'ta planlanan nükleer santral için Türk ortaklarla görüşmeye başladık

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Sinop'ta planlanan yeni nükleer güç santrali projesine katılımla ilgili detayları Türk... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T13:52+0300

2022-10-19T13:52+0300

2022-10-19T14:09+0300

rosatom

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rusya

aleksey lihaçev

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Astana'da yaptıkları görüşmede Sinop'ta planlanan 2. nükleer santrali konuştuklarını açıklaması sonrası Moskova'dan önemli bir açıklama geldi.Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Rosatom Başkanı Lihaçev, "Türkiye Cumhurbaşkanı, 'Sinop' adını söyledi. Burası, dünyanın tüm nükleer uzmanlarının oldukça iyi bildiği, Karadeniz'in kıyısında bulunan, 4 güç üniteli büyük kapasiteli bir nükleer santral kurmak için son derece ilgi çekici bir saha. Teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve geleceğin bu büyük nükleer santralini dikkate alarak Türk enerji piyasasının oluşturulması ile ilgili yaklaşımlar hakkında iş ortaklarımızla, Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık" dedi.Erdoğan, Astana'daki görüşmenin ardından "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" demişti.Erdoğan, 29 Eylül'de Soçi'de yaptıkları toplantı hakkında da "Sayın Putin'le 'İkinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz?' diye görüştük" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221013/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-cok-onemli-bir-adim-1062264355.html

https://sputniknews.com.tr/20210930/erdogan-sayin-putinle-ikinci-ve-ucuncu-nukleer-santrali-birlikte-yapabilir-miyiz-diye-gorustuk-1049386269.html

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rosatom, türkiye, nükleer santral, rusya, aleksey lihaçev