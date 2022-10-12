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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/putin-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-patlamalar-uluslararasi-teror-eylemleriydi-1062227953.html
Putin: Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar uluslararası terör eylemleriydi
Putin: Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar uluslararası terör eylemleriydi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen sabotajın bir uluslararası terör eylemi olduğunu belirtti. Putin, söz... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T13:55+0300
2022-10-12T14:26+0300
vladimir putin
avrupa'da enerji krizi
rusya
kuzey akım
sabotaj
doğalgaz
avrupa
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Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta yaptığı konuşmada, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine iletmesi için tasarlanan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında sızıntı yaşanmasına neden olan saldırıları ‘uluslararası terör eylemi’ olarak tanımladı.Boru hatlarına düzenlenen saldırıların ardından hatlardaki boru gruplarından birinin hâlâ çalışabilir durumda olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Putin, Rusya’nın bu borular üstünden gaz sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.“Rusya, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa’ya enerji kaynakları tedarik etmeye hazır” ifadelerini kullanan Putin, “Bunu isteyip istemediklerine onların karar vermesi gerekiyor, top onların sahasında” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı, “Ortaklarımız da bunu isterse, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen gazı, Türkiye’de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturarak Karadeniz bölgesine ulaştırabiliriz” dedi.Kuzey Akım-1 hattına paralel olarak ilerleyen Kuzey Akım-2 boru hattı, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatması ardından Almanya tarafından dondurulmuş ve devreye girmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/isvec-kuzey-akimdaki-sizintinin-sabotaj-sonucu-oldugunu-dogruladi-1062030456.html
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vladimir putin, rusya, kuzey akım, sabotaj, doğalgaz, avrupa
vladimir putin, rusya, kuzey akım, sabotaj, doğalgaz, avrupa

Putin: Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar uluslararası terör eylemleriydi

13:55 12.10.2022 (güncellendi: 14:26 12.10.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen sabotajın bir uluslararası terör eylemi olduğunu belirtti. Putin, söz konusu boru hatlarına yönelik saldırının kritik önemdeki her altyapı tesisine yönelik bir saldırı gerçekleştirilebileceğine dair ‘tehlikeli bir emsal oluşturduğunu’ kaydetti.
Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta yaptığı konuşmada, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine iletmesi için tasarlanan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında sızıntı yaşanmasına neden olan saldırıları ‘uluslararası terör eylemi’ olarak tanımladı.
Boru hatlarına düzenlenen saldırıların ardından hatlardaki boru gruplarından birinin hâlâ çalışabilir durumda olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Putin, Rusya’nın bu borular üstünden gaz sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa’ya enerji kaynakları tedarik etmeye hazır” ifadelerini kullanan Putin, “Bunu isteyip istemediklerine onların karar vermesi gerekiyor, top onların sahasında” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı, “Ortaklarımız da bunu isterse, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen gazı, Türkiye’de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturarak Karadeniz bölgesine ulaştırabiliriz” dedi.
Kuzey Akım-1 hattına paralel olarak ilerleyen Kuzey Akım-2 boru hattı, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatması ardından Almanya tarafından dondurulmuş ve devreye girmemişti.
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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