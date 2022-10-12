https://sputniknews.com.tr/20221012/putin-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-patlamalar-uluslararasi-teror-eylemleriydi-1062227953.html

Putin: Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar uluslararası terör eylemleriydi

Putin: Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar uluslararası terör eylemleriydi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen sabotajın bir uluslararası terör eylemi olduğunu belirtti. Putin, söz... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T13:55+0300

2022-10-12T13:55+0300

2022-10-12T14:26+0300

vladimir putin

avrupa'da enerji krizi

rusya

kuzey akım

sabotaj

doğalgaz

avrupa

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Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta yaptığı konuşmada, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine iletmesi için tasarlanan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında sızıntı yaşanmasına neden olan saldırıları ‘uluslararası terör eylemi’ olarak tanımladı.Boru hatlarına düzenlenen saldırıların ardından hatlardaki boru gruplarından birinin hâlâ çalışabilir durumda olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Putin, Rusya’nın bu borular üstünden gaz sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.“Rusya, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa’ya enerji kaynakları tedarik etmeye hazır” ifadelerini kullanan Putin, “Bunu isteyip istemediklerine onların karar vermesi gerekiyor, top onların sahasında” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı, “Ortaklarımız da bunu isterse, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen gazı, Türkiye’de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturarak Karadeniz bölgesine ulaştırabiliriz” dedi.Kuzey Akım-1 hattına paralel olarak ilerleyen Kuzey Akım-2 boru hattı, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatması ardından Almanya tarafından dondurulmuş ve devreye girmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221006/isvec-kuzey-akimdaki-sizintinin-sabotaj-sonucu-oldugunu-dogruladi-1062030456.html

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vladimir putin, rusya, kuzey akım, sabotaj, doğalgaz, avrupa