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https://sputniknews.com.tr/20221010/sirbistan-lideri-vucic-turkakim-yok-edilirse-gazsiz-ve-elektriksiz-kaliriz-1062166222.html
Sırbistan lideri Vucic: TürkAkım yok edilirse gazsız ve elektriksiz kalırız
Sırbistan lideri Vucic: TürkAkım yok edilirse gazsız ve elektriksiz kalırız
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, TürkAkım doğalgaz boru hattının havaya uçurulması durumunda ülkesinin gazsız ve elektriksiz kalacağını belirtti. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T22:08+0300
2022-10-10T22:08+0300
dünya
türk akım
sırbistan
birleşik arap emirlikleri
rusya
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BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vucic, TürkAkım’ın havaya uçurulması durumunda Sırbistan’ın gazsız ve elektriksiz kalacağını söyledi.Boru hattının Sırbistan’dan geçen kısmının güvenliğini artırma emrini verdiğini belirten Vucic, TürkAkımı’nı yok etme çabalarına ilişkin Rusya’dan ek bilgi talep edeceğini dile getirdi.
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türk akım, sırbistan, birleşik arap emirlikleri, rusya
türk akım, sırbistan, birleşik arap emirlikleri, rusya

Sırbistan lideri Vucic: TürkAkım yok edilirse gazsız ve elektriksiz kalırız

22:08 10.10.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, TürkAkım doğalgaz boru hattının havaya uçurulması durumunda ülkesinin gazsız ve elektriksiz kalacağını belirtti.
BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vucic, TürkAkım’ın havaya uçurulması durumunda Sırbistan’ın gazsız ve elektriksiz kalacağını söyledi.
Boru hattının Sırbistan’dan geçen kısmının güvenliğini artırma emrini verdiğini belirten Vucic, TürkAkımı’nı yok etme çabalarına ilişkin Rusya’dan ek bilgi talep edeceğini dile getirdi.
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