https://sputniknews.com.tr/20221006/isvec-kuzey-akimdaki-sizintinin-sabotaj-sonucu-oldugunu-dogruladi-1062030456.html

İsveç, Kuzey Akım'daki sızıntının sabotaj sonucu olduğunu doğruladı

İsveç, Kuzey Akım'daki sızıntının sabotaj sonucu olduğunu doğruladı

İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etti. Böylece hatlarda sabotaj... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T16:37+0300

2022-10-06T16:37+0300

2022-10-06T16:38+0300

avrupa'da enerji krizi

isveç

kuzey akım

sabotaj

rusya

doğalgaz

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İsveç Güvenlik Servisi'nin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında sızıntı olan yerlerdeki incelemeler tamamlandı, soruşturma hatların yakınlarında patlamaların meydana geldiğini saptadı. Böylelikle gaz boru hatlarındaki sızıntının bir sabotaj sonucu meydana geldiği yönündeki şüpheler doğrulanmış oldu. Açıklamada, “Soruşturma, korkunç sabotaj şüphelerini artırdı. Olay yerinde yapılan inceleme, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 yakınlarında patlamalar olduğunu ortaya koydu” ifadelerine yer verildi. İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki olayla ilgili Rusya Federasyonu'nun katılımı olmadan soruşturma yürütülmesini objektif bulmadığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221004/sok-terapisi-ekonomisti-sachs-kuzey-akim-sabotaji-abdnin-isi-diyerek-bloombergtvyi-soke-etti-1061932919.html

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