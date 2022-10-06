https://sputniknews.com.tr/20221006/isvec-kuzey-akimdaki-sizintinin-sabotaj-sonucu-oldugunu-dogruladi-1062030456.html
İsveç, Kuzey Akım'daki sızıntının sabotaj sonucu olduğunu doğruladı
İsveç, Kuzey Akım'daki sızıntının sabotaj sonucu olduğunu doğruladı
İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etti. Böylece hatlarda sabotaj... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T16:37+0300
2022-10-06T16:37+0300
2022-10-06T16:38+0300
avrupa'da enerji krizi
isveç
kuzey akım
sabotaj
rusya
doğalgaz
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İsveç Güvenlik Servisi'nin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında sızıntı olan yerlerdeki incelemeler tamamlandı, soruşturma hatların yakınlarında patlamaların meydana geldiğini saptadı. Böylelikle gaz boru hatlarındaki sızıntının bir sabotaj sonucu meydana geldiği yönündeki şüpheler doğrulanmış oldu. Açıklamada, “Soruşturma, korkunç sabotaj şüphelerini artırdı. Olay yerinde yapılan inceleme, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 yakınlarında patlamalar olduğunu ortaya koydu” ifadelerine yer verildi. İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki olayla ilgili Rusya Federasyonu'nun katılımı olmadan soruşturma yürütülmesini objektif bulmadığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/sok-terapisi-ekonomisti-sachs-kuzey-akim-sabotaji-abdnin-isi-diyerek-bloombergtvyi-soke-etti-1061932919.html
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isveç, kuzey akım, sabotaj, rusya, doğalgaz
isveç, kuzey akım, sabotaj, rusya, doğalgaz
İsveç, Kuzey Akım'daki sızıntının sabotaj sonucu olduğunu doğruladı
16:37 06.10.2022 (güncellendi: 16:38 06.10.2022) Abone ol
İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etti. Böylece hatlarda sabotaj delillerine ulaşılmış oldu.
İsveç Güvenlik Servisi'nin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında sızıntı olan yerlerdeki incelemeler tamamlandı, soruşturma hatların yakınlarında patlamaların meydana geldiğini saptadı. Böylelikle gaz boru hatlarındaki sızıntının bir sabotaj sonucu meydana geldiği yönündeki şüpheler doğrulanmış oldu.
Açıklamada, “Soruşturma, korkunç sabotaj şüphelerini artırdı. Olay yerinde yapılan inceleme, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 yakınlarında patlamalar olduğunu ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki olayla ilgili Rusya Federasyonu'nun katılımı olmadan soruşturma yürütülmesini objektif bulmadığını açıklamıştı.