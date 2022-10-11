https://sputniknews.com.tr/20221011/beyaz-saray-suudi-arabistan-ile-iliskilerimizi-yeniden-degerlendirmemiz-gerekiyor-1062192268.html
Beyaz Saray: Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor
Beyaz Saray: Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Riyad'ın OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına katılmasının ardından... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T16:12+0300
2022-10-11T16:12+0300
2022-10-11T16:15+0300
dünya
john kirby
abd
beyaz saray
suudi arabistan
opec+
petrol üretimi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararını desteklemesine ilişkin yorum yaptı.CNN televizyonuna demeç veren Kirby, Washington yönetiminin Riyad ile ilişkileri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bence Başkan (Joe Biden), ilişkimizi yeniden değerlendirmeye devam etmemiz ve gözden geçirmeye istekli olmamız gerektiği konusunda çok açıktı ve bence OPEC kararı ışığında kesinlikle durduğu yer orası" dedi.Demokratların Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma çağrısını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya yanıt veren Kirby, "(Biden) bu ilişkinin ileriye dönük olarak nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek için Kongre ile birlikte çalışmaya istekli" ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Senatör Bob Menendez öncülüğündeki bir dizi Demokrat, Riyad'ın petrol kesintisini destekleme kararı sonrasında Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/putin-opec-grubunun-karari-herhangi-bir-ulkeye-karsi-alinmadi-1062187396.html
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john kirby, abd, beyaz saray, suudi arabistan, opec+, petrol üretimi
john kirby, abd, beyaz saray, suudi arabistan, opec+, petrol üretimi
Beyaz Saray: Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor
16:12 11.10.2022 (güncellendi: 16:15 11.10.2022) Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Riyad'ın OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına katılmasının ardından ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gerektiği yorumunu yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararını desteklemesine ilişkin yorum yaptı.
CNN televizyonuna demeç veren Kirby, Washington yönetiminin Riyad ile ilişkileri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bence Başkan (Joe Biden), ilişkimizi yeniden değerlendirmeye devam etmemiz ve gözden geçirmeye istekli olmamız gerektiği konusunda çok açıktı ve bence OPEC kararı ışığında kesinlikle durduğu yer orası" dedi.
Demokratların Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma çağrısını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya yanıt veren Kirby, "(Biden) bu ilişkinin ileriye dönük olarak nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek için Kongre ile birlikte çalışmaya istekli" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Senatör Bob Menendez öncülüğündeki bir dizi Demokrat, Riyad'ın petrol kesintisini destekleme kararı sonrasında Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrısı yapmıştı.