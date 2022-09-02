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https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-hdp-milletvekili-semra-guzel-yakalandi-1060737747.html
Bakan Soylu duyurdu: Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı
Bakan Soylu duyurdu: Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:13+0300
2022-09-02T19:40+0300
semra güzel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.Bakan Soylu, sosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek şu ifadeleri kullandı:PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220505/aym-hdpnin-kapatilmasi-davasinda-ek-delilleri-12-mayista-inceleyecek-1056118538.html
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semra güzel, süleyman soylu, hdp, pkk
semra güzel, süleyman soylu, hdp, pkk

Bakan Soylu duyurdu: Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı

19:13 02.09.2022 (güncellendi: 19:40 02.09.2022)
© AAHDP milletvekili Semra Güzel
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı."
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.
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