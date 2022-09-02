https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-hdp-milletvekili-semra-guzel-yakalandi-1060737747.html

Bakan Soylu duyurdu: Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı

PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T19:13+0300

2022-09-02T19:13+0300

2022-09-02T19:40+0300

semra güzel

türkiye

süleyman soylu

hdp

pkk

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.Bakan Soylu, sosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek şu ifadeleri kullandı:PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220505/aym-hdpnin-kapatilmasi-davasinda-ek-delilleri-12-mayista-inceleyecek-1056118538.html

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