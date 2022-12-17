https://sputniknews.com.tr/20221217/tbmm-baskani-sentop-100-yil-butcesi-milletimiz-ve-devletimiz-icin-hayirli-olsun-1064693952.html

TBMM Başkanı Şentop: 100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun

TBMM Başkanı Şentop: 100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe maratonu sona erdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerine... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T08:56+0300

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politika

mustafa şentop

tbmm

bütçe

bütçe teklifi

bütçe görüşmeleri

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sona eren bütçe görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Meclis Başkanı Şentop, "Ülkemize ve milletimize hizmet etme onuruna eriştiğimiz Gazi Meclisimizde, görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerimize ve kanunlaşma süreçlerinde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun" dedi.

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2022

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mustafa şentop, tbmm, bütçe, bütçe teklifi, bütçe görüşmeleri