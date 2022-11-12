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FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:08+0300
2022-11-12T14:12+0300
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Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.
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mit, fetö, operasyon
mit, fetö, operasyon

FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

14:08 12.11.2022 (güncellendi: 14:12 12.11.2022)
© AAFETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AA
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Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.
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