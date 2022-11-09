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Resmi Gazete'de yayımlandı: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkan ve 11... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T03:11+0300
2022-11-09T03:11+0300
türkiye
resmi gazete
alevi
başkanlık
cemevi
kültür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacağını açıkladığı 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kuruldu.112 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Başkanı, aynı zamanda danışma kurulunun da başkanı olacak. 11 kişiden oluşacak danışma kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçilecek.Danışma kuruluna 'gerekli görüldüğünde' Bakan da başkanlık edebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221108/alevi-bektasi-federasyonu-baskani-aslan-yuz-yuze-verdikleri-sozler-galiba-gece-yarisi-degisti-1063207039.html
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resmi gazete, alevi, başkanlık, cemevi, kültür
resmi gazete, alevi, başkanlık, cemevi, kültür

Resmi Gazete'de yayımlandı: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

03:11 09.11.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkan ve 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacağını açıkladığı 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kuruldu.
112 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Başkanı, aynı zamanda danışma kurulunun da başkanı olacak. 11 kişiden oluşacak danışma kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçilecek.
Danışma kuruluna 'gerekli görüldüğünde' Bakan da başkanlık edebilecek.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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