https://sputniknews.com.tr/20221109/resmi-gazetede-yayimlandi-alevi-bektasi-kultur-ve-cemevi-baskanligi-kuruldu-1063219660.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkan ve 11... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T03:11+0300

2022-11-09T03:11+0300

2022-11-09T03:11+0300

türkiye

resmi gazete

alevi

başkanlık

cemevi

kültür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051433845_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1407e26ebe2d66743831eb1b9710a41d.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacağını açıkladığı 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kuruldu.112 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Başkanı, aynı zamanda danışma kurulunun da başkanı olacak. 11 kişiden oluşacak danışma kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçilecek.Danışma kuruluna 'gerekli görüldüğünde' Bakan da başkanlık edebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221108/alevi-bektasi-federasyonu-baskani-aslan-yuz-yuze-verdikleri-sozler-galiba-gece-yarisi-degisti-1063207039.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, alevi, başkanlık, cemevi, kültür