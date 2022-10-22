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https://sputniknews.com.tr/20221022/ak-partili-unal-cumhuriyet-lugatimizi-alfabemizi-dilimizi-hasili-butun-dusunmemizi-yok-etmistir-1062604866.html
AK Partili Ünal: Cumhuriyet lügatimizi, alfabemizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir
AK Partili Ünal: Cumhuriyet lügatimizi, alfabemizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir
"En sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T21:17+0300
2022-10-22T21:23+0300
türkiye
mahir ünal
ak parti
cumhuriyet
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu.'Güçlü bir dile sahip değiliz'“Bizim bağışıklık sistemimizi oluşturabilecek güçlü bir düşünme mekanizmasına sahip değiliz, çünkü güçlü bir dile sahip değiliz” diyen Ünal, “Aslında bizim bir dönem münevver dediğimiz bir dönem aydın dediğimiz zihni hakikati arayan, hikmeti arayan ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) yani bir Müslümanca bakış açısıyla Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster dua ettiği eşyanın hakikatini arayan adamdır. Entelektüel ideolojik angajmanı olmayan adamdır. Nefretin, zihni kirletmeyi izin vermeyen kişidir” ifadelerini kullandı. 'Eğer siz gençler zihniniz geçmişte ise siz yaşamıyorsunuz demektir'Gençlere geçmişe takılıp kalmamaları yönünde telkinde bulunan Mahir Ünal, “Eğer zihniniz geriye takılı kalmışsa bir kum saati düşünün. Şimdi düşen kumlarla mı ilgileniyorsunuz yoksa düşecek olan kumlarla mı ilgileniyorsunuz, yoksa kum saatinin göbeğinde bulunan geçiş anıyla mı ilgileniyorsunuz? Eğer siz gençler zihniniz geçmişte ise siz yaşamıyorsunuz demektir” diye konuştu.'Türkiye’de yaşanan kültürel devrimin düşünceyi yok ettiğini' söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, şöyle konuştu:Cemil Meriç’in kaleme aldığı ‘Bu Ülke’ adlı kitaptan alıntılar yaparak gençlere seslenen Mahir Ünal, “Bugün konuştuğumuz Türkçe'nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mesela melül, mahsun, inkisar, keder, hüzün, buhran bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade ediyoruz; stresliyim” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220528/ak-partili-mahir-unal-ifade-ozgurlugu-kisitlanmasin-diye-duzenlemeyi-yaptik-1056766087.html
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mahir ünal, ak parti, cumhuriyet, mao zedong, çin, çin halk cumhuriyeti
mahir ünal, ak parti, cumhuriyet, mao zedong, çin, çin halk cumhuriyeti

AK Partili Ünal: Cumhuriyet lügatimizi, alfabemizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir

21:17 22.10.2022 (güncellendi: 21:23 22.10.2022)
© İHA / METEHAN NAZLIAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© İHA / METEHAN NAZLI
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"En sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu.

'Güçlü bir dile sahip değiliz'

“Bizim bağışıklık sistemimizi oluşturabilecek güçlü bir düşünme mekanizmasına sahip değiliz, çünkü güçlü bir dile sahip değiliz” diyen Ünal, “Aslında bizim bir dönem münevver dediğimiz bir dönem aydın dediğimiz zihni hakikati arayan, hikmeti arayan ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) yani bir Müslümanca bakış açısıyla Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster dua ettiği eşyanın hakikatini arayan adamdır. Entelektüel ideolojik angajmanı olmayan adamdır. Nefretin, zihni kirletmeyi izin vermeyen kişidir” ifadelerini kullandı.

'Eğer siz gençler zihniniz geçmişte ise siz yaşamıyorsunuz demektir'

Gençlere geçmişe takılıp kalmamaları yönünde telkinde bulunan Mahir Ünal, “Eğer zihniniz geriye takılı kalmışsa bir kum saati düşünün. Şimdi düşen kumlarla mı ilgileniyorsunuz yoksa düşecek olan kumlarla mı ilgileniyorsunuz, yoksa kum saatinin göbeğinde bulunan geçiş anıyla mı ilgileniyorsunuz? Eğer siz gençler zihniniz geçmişte ise siz yaşamıyorsunuz demektir” diye konuştu.

'Türkiye’de yaşanan kültürel devrimin düşünceyi yok ettiğini' söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, şöyle konuştu:

"Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir."

Cemil Meriç’in kaleme aldığı ‘Bu Ülke’ adlı kitaptan alıntılar yaparak gençlere seslenen Mahir Ünal, “Bugün konuştuğumuz Türkçe'nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mesela melül, mahsun, inkisar, keder, hüzün, buhran bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade ediyoruz; stresliyim” şeklinde konuştu.
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
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