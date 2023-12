https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-yeniden-alevlenen-kriz-karabagda-neler-yasandi--1078641380.html

2023'te yeniden alevlenen kriz: Karabağ'da neler yaşandı?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de Karabağ'da 'anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla' operasyon başlattığını duyurdu.

2023'te neler oldu?

Dağlık Karabağ Krizi, 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından imzalanan ateşkes antlaşmasıyla yatıştırılmış olsa da 2023 yılının ikinci yarısında Ermenistan’ın Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açması, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesi, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasıyla yeniden alevlendi. 19 Eylül 2023 tarihinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla operasyon başlatıldığını duyurdu. İkinci Karabağ Savaşı'ndan mağlubiyetle ayrılan Ermenistan, çok sayıda silah ve mühimmat ile Karabağ'da varlığını sürdürüyordu. Azerbaycan yönetimi, 3 yıl boyunca Ermenistan'dan ordularını geri çekmesini, Karabağ'daki tanınmayan Ermeni yönetiminin varlığının sonlandırılmasını talep etse de bu talepler karşılanmadı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül 2023’te Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla "antiterör operasyonu" başlatıldığını duyurdu.Operasyonun gerekçe ve hedefleri nelerdi?Operasyon kararına yol açan gerekçeler arasında, Ermeni güçlerinin konuşlandığı mevzilerin personel, zırhlı araç, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirilmesi, birimlerin yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirilmesi, takviye birimler oluşturulması, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerinin genişletilmesi ve daha önce mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemler bulunurken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Azerbaycan tarafının, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin serbest bırakılmasıdır" ifadelerine yer verildi.​​​​​​​Yalnızca bir gün süren operasyon sonrası Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmış, tanınmayan Ermeni yönetimin silahlı güçlerini feshetmişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermeni güçleri silahsızlandırılmalı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan’ın Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun Karabağ’da yüksek hassasiyetli silahlarla meşru askeri hedefleri vurduğunu aktaran Hacıyev, sivillere yönelik zararların da önlendiğini belirtmişti.Hacıyev, açıklamasında şunları kaydetti: Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türk mevkidaşı Güler ile görüştüAzerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Hasanov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü yerel antiterör tedbirleri hususunda Güler'i bilgilendirdi. Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'daki operasyonun hedefi yasa dışı askeri oluşumlardırAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin bir dizi geniş çaplı askeri provokasyona ve terör saldırısına başvurduğu hatırlatıldı.Ermeni istihbarat ve sabotaj grupları tarafından Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna önceden terör amaçlı döşenen mayınların patlaması sonucu sivil ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dikkati çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerine havan topu ve hafif silahlardan ateş açıldığı, iki askerin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, bu tür provokasyonların devam etmesi için Ermeni silahlı güçlerin muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve birliklerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Operasyon ile Ermeni silahlı güçlerinin ön cephe ve derin mevzileri ile uzun süreli ateş noktaları, savaş araçları ve askeri objelerinin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiği aktarılan açıklamada, "Alınan tedbirlerin hedefi tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapıdır. Azerbaycan tarafı hiçbir durumda sivil halkı hedef almıyor. Bu bakımdan Ermeni sivil halkının askeri hedeflerden uzak durması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.Azerbaycan tarafının, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin serbest bırakılmasıdır" ifadelerine yer verildi.​​​​​​​Paşinyan: Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatı sonrasında sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulundu.Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan'ı savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti.Paşinyan, "Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum" iddiasında bulundu.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın başlattığı operasyonu Karabağ halkına yönelik saldırı olarak tanımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Azerbaycan'ın 19 Eylül'de etnik temizlik politikasını tamamlamak amacıyla Dağlık Karabağ halkına karşı büyük çaplı bir saldırı daha başlattığı’ belirtildi. Açıklamada, “Cezasız kalma duygusuyla hareket eden Azerbaycan, saldırının sorumluluğunu açıkça üstlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanında ‘terörle mücadele eylemlerinin’ başlatıldığını duyurdu ve resmi açıklamasında belirtildiği üzere, bu konuda Rus barış güçlerinin komuta kademesinin yanı sıra Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi’ne de bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.Rusya: Karabağ'da tarafları kan dökülmesini durdurmaya çağırıyoruzErmenistan ve Azerbaycan arasındaki garantör devlet olmasının yanı sıra, Dağlık Karabağ'da barış gücü askeri bulundurması sebebiyle Rusya meselenin en önemli aktörlerinden birisi ve Moskova'dan gelecek açıklamalar bu bağlamda son derece büyük önem arz ediyor.Yaşanan son krizle alakalı açıklamalarda bunun Rusya tarafı, bölgede ihtiyatlı davranılması gerektiği uyarılarında bulundu. İlk olarak konuya dair açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ihtilafın tüm taraflarıyla yakın temas halinde olduğunu; gerginliğin azaltılması ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi istikametinde ilerleyeceğini umduğunu vurguladı.Ayrıca Putin, Karabağ’da bulunan Rusya’ya ait barış gücü askerlerinin çatışmaya dahil olarak tüm taraflar ile çok aktif bir şekilde çalıştığını ve sivil halkı korumak için ellerinde gelen her şeyi yaptıklarının altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Karabağ'daki durumun aniden gerginleşmesinden ötürü Moskova'nın endişeli olduğunu belirten Zaharova, "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bütün adımların Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirisinde yazılı olduğunu kaydeden Zaharova, son zamanlarda Rusya ve uluslararası aracıların bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için çabalar ortaya koyduğunu vurguladı.Zaharova, bölgedeki Rus askeri güçlerinin 'barış gücü' görevini yerine getirdiğini söyleyerek, bu güçlerin komutanlarının sürekli taraflarla temas halinde olduğunu bildirdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Karabağ'daki durumdan ötürü endişe duyduklarını aktaran Peskov, "Gerilimin keskin bir şekilde artmasından ve askeri harekatın başlamasından endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Rusya ile birlikte imzalanan üçlü anlaşmalara uymaları gerektiğini belirten Peskov, "Tek esaslı dayanak, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü belgelerdir. Herkesi bu belgelerin hükümlerine, gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz. Ermeni tarafının Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışan taraflara derhal kan dökülmesine son verme, çatışmaları durdurma ve siviller arasında can kaybının yaşanmasından kaçınma çağrısında bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmanın keskin bir şekilde tırmanmasıyla ilişkili olarak, çatışan tarafları derhal kan dökülmesini, düşmanlıkları durdurmaya ve sivil halk arasında can kaybını önlemeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, ‘Dağlık Karabağ sorununun kaderinin, Ekim 2022 ve Mayıs 2023'te Avrupa Birliği (AB) himayesinde yapılan zirvelerde Erivan'ın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan topraklarının bir parçası olarak tanımasından dramatik bir şekilde etkilendiğini’ vurguladı ve şunları ekledi:Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan toprağıdırTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 19 Eylül'de X üzerinden yaptığı paylaşımda Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ederek Azerbaycan'a destek verdi. Erdoğan yaptığı paylaşımda şu sözleri kaydetmişti:Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destekAzerbyacan'ın Karabağ'a başlattığı anti terör operasyonuna ilişkin bir açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasının şu ifadeler yer aldı:MSB: Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektirMilli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Azerbaycan’ın başlattığı askeri operasyona ilişkin, “Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir” açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın toplantısı gerçekleştirdi. Azerbaycan tarafından Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonuna da değinen Aktürk, şunları söyledi: ABD: Güç kullanılması kabul edilemezABD ise bu süreçte Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duyduğunu açıkladı ve Azerbaycan'a bu eylemleri derhal durdurması çağrısında bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, "Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirmekte ve barış umutlarını baltalamakta. Azerbaycan'a daha önce de açıkça ifade ettiğimiz üzere, anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanılması kabul edilemez ve bölgede adil ve onurlu bir barış için gerekli koşulların yaratılmasına yönelik çabalara ters düşmektedir" denildi.Bakanlık, düşmanlıklara derhal son verilmesi ve Bakü ile Dağlık Karabağ halkının temsilcileri arasında saygılı bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.,ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesinde, Ermenistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini temin ettiği belirtildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Blinken, Başbakan Paşinyan’a, ABD’nin Ermenistan’ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirtti” ifadesine yer verildi.Blinken, Dağlık Karabağ’daki durumdan endişe duyduklarını ve Azerbaycan’a derhal ateşkes ve diyaloga dönme çağrısında bulunduklarını açıkladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Ermenistan'a göç eden Karabağ'ın eski sakinleri için ilk etapta '11 milyon dolarlık insani yardım' sağladıklarını belirtti.ABD'den bir ekibin de yardımların organizasyonu için bölgeye konuşlandırıldığı bilgisini paylaşan Kirby, "Dolayısıyla biz insani duruma çok odaklanmış durumdayız ve acıyı hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda yine Azerbaycan'ı taahhütlerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Karabağ için 'uzun vadeli, bağımsız bir uluslararası izleme misyonunun' gereğine değindi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere verdiği brifingde, ABD'nin Dağlık Karabağ'a uluslararası bir misyon konuşlanması konusunda oldukça ciddi olduğunu söyledi.Miller açıklamasında şu sözlere yer verdi:Miller ABD'nin Dağlık Karabağ'daki insani durumdan büyük endişe duymaya devam ettiğini vurgulayarak, “Dağlık Karabağ sakinlerinin ayrılmak istiyorlarsa ayrılma kararını verebilmelerinin, dönmek istiyorlarsa geri dönebilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu, hepsinin birey olarak vermesi gereken bir karar, ancak bu kararı kendilerinin verebilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi toplumların ihtiyaç duyduğu desteği alabilmelerini sağlamak için bölgeye engelsiz insani erişimin olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.NATO’dan Karabağ’a ilişkin diyalog çağrısıNATO Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi, Dağlık Karabağ konusunda diyalog çağrısında bulundu.NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Dağlık Karabağ'daki taraflara ateşkesin sağlanmasının ardından diyaloga devam etmeleri; şiddetten ve insani durumun kötüleşmesinden kaçınmaları çağrısında bulundu.Özel temsilci Colomina, “İlan edilen ateşkesi şiddete başvurmadan ve insani durumu daha da kötüleştirmeden bir çözüm bulunabilmesi için diyalog kurulmalıdır. NATO tarafları kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere yeniden başlamaya davet etmektedir" açıklamasında bulundu.Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a kınamaAvrupa Parlamentosu, Dağlık Karabağ'a düzenlediği yıldırım operasyonu nedeniyle Azerbaycan'ı; krizi ele alma biçimi nedeniyle de Avrupa Birliği'ni kınadı.491 milletvekilinin lehte, dokuzunun aleyhte oy kullandığı ve 36'sının çekimser kaldığı önergede 'İnsan haklarının ve uluslararası hukukun ağır ihlali' ve 'haksız askeri saldırıya' vurgu yapıldı.Milletvekilleri, AB ve üye ülkelere birliğin Azerbaycan'la bağlarını acilen yeniden değerlendirme çağrısında bulundu ve 'Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik askeri saldırı veya Ermenistan'ın anayasal düzenine ve demokratik kurumlarına karşı saldırı durumunda Azerbaycan'dan AB'ye tüm petrol ve gaz ithalatının askıya alınması' yönünde baskı yaptı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2022 yılında Azerbaycan gazının alımının 2027 yılına kadar ikiye katlanması yönünde bir anlaşma imzalamıştı.Ermenistan'ı destekleyen Fransız muhafazakar milletvekili François-Xavier Bellamy, "Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'dan yapılan tüm doğalgaz ve petrol ithalatına son verilmesini talep ederek durumun ciddiyetinin farkında olduğunu gösteriyor, artık Konsey ve Komisyon harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.Karar için baskı yapan merkezci grup Renew, yaptığı açıklamada, AB ve üye ülkelerinin artık 'hem sahadaki varlığını hem de Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a giden veya Dağlık Karabağ'da kalan insanlara insani yardımı artırması' gerektiğini söyledi.AP'den Azerbaycan'a Karabağ'da 'etnik temizlik' suçlamasıAvrupa Parlamentosu (AP) Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'daki Ermeniere yönelik "etnik temizlik" ile suçlayarak, Bakü'ye yönelik yaptırım talep etti. AP'de Perşembe günü yapılan oturumda konuyla ilgili karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada milletvekillerinin 491'i lehte, 9'u aleyhte oy kullandı.Metinde, Strasbourg'daki parlamentonun 'mevcut durumu "etnik temizlik" olarak değerlendirdiği ve Azerbaycan birliklerinin tehdidini ve şiddetini şiddetle kınadığı vurgulandı. AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Dağlık Karabağ'daki saldırılar ve insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle 'Azerbaycan hükümet üyelerini hedef alan yaptırımlar' uygulanması çağrısında bulundu. Ayrıca metinde Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatına olan AB'nin bağımlılığının azaltılması ve Bakü ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi talep edildi.'Macron BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı' Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı telefonla aradığı ve Dağlık Karabağ'daki durum nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı bildirildi. Görüşmeyle ilgili Elysee’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un 'Azerbaycan'ın güç kullanmasını en güçlü ifadelerle kınadığı' belirtildi. Açıklamada, Macron’un, 'saldırının derhal durdurulması ve Dağlık Karabağ'daki insani krize çözüm bulunması, Ermenistan ile Azerbaycan arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması, Dağlık Karabağ sakinlerinin haklarının ve güvenliğinin garanti altına alınması için görüşmelerin derhal yeniden başlatılması' çağrısında bulunduğu da belirtildi. Azerbaycan Devlet Başkanlığı Ofisi’den yapılan açıklamada, “Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı İdaresi’nin önerisiyle 21 Eylül 2023 tarihinde Yevlah şehrinde Karabağ’ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle, Azerbaycan Anayasası ve kanunları temelinde yeniden bütünleşme meselelerinin müzakere edilmesi amacıyla bir görüşme gerçekleşecek” ifadesine yer verildi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ meselesinde Rusya’yı suçlarken, Rusya Devlet Başkanı Putin ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı olmadığını belirterek, "Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini Prag'ta imzaladığı belge ile kabul etti” diye yanıtladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Karabağ konusunda Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki göstererek, "Bize yöneltilen bu tür suçlamalar kesinlikle asılsız ve dayanaksızdır. İlgili birimler tarafından hazırlandı" dedi.'Bakü'nün Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesinden yanayız'Diplomatik temsilcilere yaptığı açıklamalarda Hacıyev bu sözlerine ek olarak, "Azerbaycan’ın nihai hedefinin Karabağ’da yaşayan Ermeni kökenli sakinlerin barışçıl bir şekilde entegre edilmesidir. Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz" açıklamasında bulundu.'Azerbaycan, Ermenistan oluşumlarının silahsızlandırılmasına ilişkin garantiler aldı'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hacıyev, yasadışı Ermeni silahlı oluşumlarının silahsızlandırılmasının yanı sıra askeri teçhizatların da Bakü’ye teslim edileceği hususunda garanti aldıklarını belirterek Karabağ'da sayıları yaklaşık 10 bini bulan yasa dışı silahlı unsurun kabul edilemeyeceğini vurguladı.Hikmet Hacıyev bu açıklamalarına ek olarak Bakü'nün Karabağ operasyonu esnasında toplu kayıplar yaşadığına ilişkin medyada çıkan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.Yine Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Karabağ konusunda ilişkin acil bir şekilde toplanmasına gerek görmediklerini belirtirken toplantı kararı alınması halinde Bakü’nün buna hazır olduğu ifade etti.Azerbaycan: Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planı teslim edildiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcilerine yeniden entegrasyon planlarının sunulduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Azerbaycan heyeti ile Karabağ Ermenileri'nden oluşan heyetin yeni bir görüşme yapma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.Bugünkü toplantının olumlu bir şekilde geçtiğine, tarafların Karabağ Ermenileri'nin yeniden entegrasyonu ve altyapının canlandırılması gibi konuların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Azerbaycan tarafının Karabağ Ermenilerinin insani yardım ricasını geri çevirmediği kaydedildi.Aliyev: Karabağ'daki Ermenilerin hakları güvence altına alınacakAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarının, ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını' söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Yuri Kim ile ABD Dışişleri Bakanlığının Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Louis Bono'yu kabul etti.Görüşmede, Karabağ bölgesindeki antiterör operasyonu sonucu ortaya çıkan mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Aliyev, 'yasadışı Ermeni güçlerin elindeki yüzlerce askeri teçhizat, silah ve mühimmata el konulduğunu' aktararak, Azerbaycan'daki yabancı misyon temsilcileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörlüğünün temsilcisinin el konulan silahları yerinde incelediğini belirtti.Yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırıldığını ve Azerbaycan topraklarından çıkarıldığını belirten Aliyev, operasyonda sadece askeri tesislerin hedef alındığını, sivil halkın zarar görmediğini ifade etti.Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarına işaret ederek, Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurguladı.100 binden fazla Ermeni Karabağ'dan Ermenistan'a gittiErmenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 100 bin 417 kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini açıkladı.Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Ermeni yetkililere göre çatışmadan önce Karabağ'da yaşayan 120 bin kişiden 100 bin 417'sinin 24 Eylül'den bu yana Ermenistan'a taşındığını söyledi.Bagdasaryan yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 100 bin 417 kişi Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geldi. Laçin Koridoru'ndaki Hakari Köprüsü'nden 21 bin 43 araç geçti" ifadelerine yer verdi. Bagdasaryan ek olarak 81 bin 139 kişi kayıt altına alındığını ve hükümetin Karabağ'dan gelen 32 bin 200 kişiye geçici konut tahsis ettiğini açıkladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını ve bazılarının bu politikayı kabul etmeyip ayrılmaya karar vermesine hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağını defalarca ifade etmişti. Ermeni yetkililere göre son olaylardan önce bölgede 120 bin kişi yaşıyordu.AB, Karabağ'daki durumu görüşmek üzere Bakü ve Erivan temsilcileriyle bir araya geldiAvrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in basın servisinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Avrupa Birliği temsilcileri ile bir araya geldi.Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in basın servisinden yapılan açıklamada Brüksel'de bir araya gelen tarafların, Dağlık Karabağ'daki yerel nüfusun durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine devam edilmesi gerektiğine dair konuların görüşüldüğü bildirildi.Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:Paşinyan: Ermenistan '3+3' formatında toplantılar düzenlemeye hazırErmenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan tarafının "3+3" formatında yapılacak bölgesel topntılara katılmaya hazır olduğunu açıkladı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir TV kanalına verdiği demeçte, Ermenistan'ın "3+3" formatındaki bölgesel işbirliği platformu toplantılarına katılmaya hazır olduğunu vurguladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğizAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da dokuz tanesi şehir olmak üzere toplamda 100 yerleşim yeri inşa edeceklerini duyurdu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da dokuzu şehir ve sekizi köy olmak üzere 100 yerleşim birimini 'sıfırdan inşa ettiğini' söyledi.Azerbaycan lideri açıklamasında şu cümlelere yer verdi:BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı'nın (SPECA) Bakü'deki zirvesinde konuşan Aliyev, "2026 yılı sonuna kadar 140 bin eski yerinden edilmiş kişi evlerine geri dönecek" dedi.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 27. toplantısında yaptığı konuşmada, 2026 yılına kadar Karabağ'daki yerlerinden edilmiş 100 bin kadar kişinin Karabağ'a geri döneceğini açıkladı.Aliyev Hankendi'de Azerbaycan bayrağını göndere çektiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'deki anti-terör operasyonunda Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Hankendi, Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü'nü ziyaret ettiği belirtilirken, Hankendi ve Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çektiği bildirildi.Hankendi, daha önce Dağlık Karabağ'ın başkenti olarak bilinirken, Stepanakert adıyla anılıyordu.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeye hazırımErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki durumun normale dönmesine yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğu dile getirdi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını vurguladı.Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.30 yıl sonra bir ilk: BM misyonu Karabağ'daBirleşmiş Milletler misyonunun durumu incelemek ve insanların ihtiyaçlarını belirlemek için bölgeye geldiği belirtildi.Sputnik Azerbaycan servisi, BM misyonunun Karabağ'a ulaştığını duyurdu. Bu, bir BM misyonunun bölgeye yaklaşık 30 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. BM misyonunun Karabağ'a girdiğini ve Ağdam'dan geçerek Askeran-Hankendi yönüne doğru ilerlediğini belirten Sputnik servisi, "Misyonun amacı, bölgedeki durumu incelemek ve sakinlerin insani ihtiyaçlarını belirlemek" ifadelerini kullandı.Misyonda BM'nin farklı kurumlarından temsilciler bulunduğunu kaydeden servis, bir BM misyonunun Karabağ'ı en son yaklaşık 30 yıl önce ziyaret ettiğinin altını çizdi.Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış imzalanması mümkünErmenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmasında Azerbaycan ile yıl sonuna kadar bir anlaşma imzalanmasının mümkün olduğunu belirtti.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Parlamentosu'nun oturumunda yaptığı konuşmada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşmanın imzalanması bu yılın sonuna kadar mümkün" cümlesine yer verdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ ihtilafı konusunun nihayet kapandığını söyledi.Aliyev Karabağ'ın Füzuli'de yerleşimcilerle yaptığı toplantıda Karabağ Sorunu konusunun nihayet kapandığını belirterek, "Uzun yıllar boyunca Karabağ sorunumuzla ilgili gerçekleri dünya jamuoyuna anlatmaya çalıştığımızda bazı insanlar buna inanmadı. İnanmak istemeyenler vardı. Her şeyin yıkıldığını harap olduğunu biliyorduk fakat bu kadarını hayal edemezdik" sözlerini zikretti.Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı: Erivan için 'Dağlık Karabağ' diye bir sorun yokErmenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın siyasi iradeye sahip olması halinde 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi.Simonyan açıklamasında, "Azerbaycanlı yetkililer gerçekten siyasi irade gösterirse önümüzdeki 15 gün içinde bir barış anlaşması imzalamak mümkün. Tüm temel konularda uluslararası hukuk ve eşitlik ilkesi temelinde bir anlaşmaya varıldı" dedi.Bakü’den Erivan’a çağrı: Barışı Washington’da aramaAzerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Erivan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın temelinin Washington'da değil, Güney Kafkasya'da olduğunu anlaması gerektiğini söyledi.Hacıyev, Bakü'de düzenlenen ‘Sömürgelikten Kurtulma: Kadınların Rolünü Güçlendirmek' adlı uluslararası konferansta gazetecilere verdiği demeçte, Azerbaycan’ın, Erivan’ın iyi niyet göstermesi halinde Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması konusunda hiçbir engel görmediğini defalarca ifade ettiğinin altını çizerken, “Aynı zamanda Ermenistan da barışın temelinin Güney Kafkasya'da yattığını anlamalıdır, Washington'da değil” diye konuştu.Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştıErmenistan Başbakanı Paşinyan Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştıklarını duyurdu.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaşmayı başardıklarını açıkladı.Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim ettiErmenistan, Hüseyin Ahundov ve Akşin Babirov adlı iki Azerbaycan askerini Azerbaycan'a teslim etti.Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gazah ilçesinin Bala Caferli köyünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında daha önce gözaltına alınan askerlerin değişimi gerçekleştirildi.Azerbaycan ise karşılık olarak 32 Ermeni askerini Erivan'a teslim etti.Ahundov ve Babirov Nisan ayı başında kötü hava koşulları ve kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle kaybolduktan sonra Ermenistan topraklarında mahsur kalmışlardı.Fransa, Ermenistan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalayacakFransa Dışişleri Bakanlığı, Paris'in, Erivan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini açıkladı.Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'da yaptığı açıklamada, Paris'in Ermenistan'a askeri teçhizat sağlamak üzere Erivan ile bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini söyledi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimleri kabul edilemezAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimlerinin Azerbaycan nezdinde kabul edilemez olduğunu açıkladı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:İlham Aliyev: Güney Kafkasya'daki yeni çatışmanın sorumlusu Fransa olacaktırAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın Ermenistan'a silah göndermesinin bölgede yaratacağı tehlikeleri iletti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'da yeni bir çatışma çıkması halinde bunun sorumlusunun Fransa olacağını söyledi.Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında şunları söyledi:Fransa'nın Ermenistan'a silah sevkiyatı barışa değil yeni bir çatışmaya hizmet ediyor. Eğer bölgede (Güney Kafkasya) yeni bir çatışma çıkarsa, bunun sorumlusu Fransa olacaktır.İlham Aliyev: Fransa Güney Kafkasya'daki yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacakAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamasında terörle mücadele operasyonunun ardından bazı Batılı ülkeler ve özellikle Fransa'nın, Azerbaycan'a karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini belirterek şu sözleri kaydetti:İkinci Karabağ SavaşıErmenistan'da 2018'de değişim vaadiyle iktidara gelen Başbakan Nikol Paşinyan sonrası 27 Eylül 2020'de tarafların yeniden birbirini suçladığı aktif çatışmalar başlarken İkinci Karabağ Savaşı olarak tarihe geçen savaş 44 gün sürmüştü.Çatışmalar, Dağlık Karabağ'a komşu toprakların önemli bir kısmının yanı sıra Şuşa ve Hadrut şehirleri de dahil olmak üzere Dağlık Karabağ'ın bazı kısımlarını kontrolüne alan Azerbaycan tarafından kazanılmıştı.9 Kasım 2020 kararıyla Rus Barış Güçleri, Dağlık Karabağ'ın Ermeni güçlerinin kontrolünde kalan bölgelerine yerleştirilirken, ancak görev süreleri tarafların mutabakatı ile resmi olarak onaylanmamıştı.Bu üç yıl içinde silahlı çatışmalar sonucunda hem Dağlık Karabağ'da hem de Ermenistan'da birçok bölge daha Azerbaycan'ın kontrolü altına girerken, Ermenistan'ı Karabağ'a bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru’nda Azerbaycan kontrol noktası kurulmuştu.Bakü'ye göre bu, Ermenistan'ın Prag ve Soçi'deki son toplantılarda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımasıyla mümkün olurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermeni yönetiminin Prag'da imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdığını vurgulamıştı.

