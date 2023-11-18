https://sputniknews.com.tr/20231118/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasinin-temel-ilkeleri-uzerinde-anlastilar-1077530293.html

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştıklarını duyurdu. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T15:01+0300

2023-11-18T15:01+0300

2023-11-18T15:11+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

ilham aliyev

nikol paşinyan

charles michel

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

dağlık karabağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076058972_0:30:1025:606_1920x0_80_0_0_4ba551bd89c171f59527f073abbb6154.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaşmayı başardıklarını açıkladı.Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamalarına devam eden Paşinyan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Paşinyan: Bakü'nün attığı adımlar yeni askeri eylemlere hazırlık gibi görünüyorErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde bu yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın bazı adımları Ermenistan'a karşı yeni askeri eylemlere hazırlandığı izlenimi yaratıyor" açıklamasında bulundu.Paşinyan konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Paşinyan: Tüm esirlerin takas edilmesini istiyoruzErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Bakü'ye mahkumlar meselesini çözmeyi ve tüm esirlerin bu anlaşmaya dahil olması gerektiğini söyledi.Paşinyan açıklamasında, "Bu sorunun barış gündemine uygun bir formül olan "tüm esirler" ilkesine göre çözülmesini uzun zamandır önermemize rağmen Azerbaycan'ın onlarca mahkumu alıkoyma konusundaki tutarlı yaklaşımını anlamıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/azerbaycan-ermenistan-baris-anlasmasini-imzalama-sansini-birakmamali-1077126587.html

azerbaycan

ermenistan

dağlık karabağ

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan, charles michel, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ