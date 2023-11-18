https://sputniknews.com.tr/20231118/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasinin-temel-ilkeleri-uzerinde-anlastilar-1077530293.html
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştıklarını duyurdu. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T15:01+0300
2023-11-18T15:01+0300
2023-11-18T15:11+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaşmayı başardıklarını açıkladı.Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamalarına devam eden Paşinyan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Paşinyan: Bakü'nün attığı adımlar yeni askeri eylemlere hazırlık gibi görünüyorErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde bu yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın bazı adımları Ermenistan'a karşı yeni askeri eylemlere hazırlandığı izlenimi yaratıyor" açıklamasında bulundu.Paşinyan konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Paşinyan: Tüm esirlerin takas edilmesini istiyoruzErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Bakü'ye mahkumlar meselesini çözmeyi ve tüm esirlerin bu anlaşmaya dahil olması gerektiğini söyledi.Paşinyan açıklamasında, "Bu sorunun barış gündemine uygun bir formül olan "tüm esirler" ilkesine göre çözülmesini uzun zamandır önermemize rağmen Azerbaycan'ın onlarca mahkumu alıkoyma konusundaki tutarlı yaklaşımını anlamıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/azerbaycan-ermenistan-baris-anlasmasini-imzalama-sansini-birakmamali-1077126587.html
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azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan, charles michel, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştı
15:01 18.11.2023 (güncellendi: 15:11 18.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaştıklarını duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaşmayı başardıklarını açıkladı.
Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili hem iyi hem de kötü haberlerimiz var. Azerbaycan ile barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmış olması iyi bir şey. Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Brüksel'de yaptığım görüşmeler sonucunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla gerçekleşti.
Açıklamalarına devam eden Paşinyan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
En büyük kötü haber ise hala farklı diplomatik diller konuşuyor olmamız ve çoğu zaman birbirimizi anlamıyor olmamız. Bunun nesnel nedenleri var: uzun süredir devam eden bir çatışma, binlerce kurban, onlarca mahkum, onlarca yıldır süren nefret atmosferi ve yapıcı açıklamaların altında kötü niyetlerin yattığına dair şüpheler. Dahası, söylediklerim hem Ermenistan hem de Azerbaycan için az ya da çok geçerlidir.
Paşinyan: Bakü'nün attığı adımlar yeni askeri eylemlere hazırlık gibi görünüyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde bu yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın bazı adımları Ermenistan'a karşı yeni askeri eylemlere hazırlandığı izlenimi yaratıyor" açıklamasında bulundu.
Paşinyan konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Azerbaycan'da resmi düzeyde Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batı Azerbaycan olarak adlandırılmaya başlanması son derece şüpheli görünüyor. Bu okullarda ve üniversitelerde öğretiliyor. Bize öyle geliyor ki Ermenistan'a karşı yeni bir savaş, yeni bir askeri saldırı başlatmak için hazırlıklar yapılıyor, bu da barış gündeminin ilerlemesinin önündeki başlıca engellerden biri.
Paşinyan: Tüm esirlerin takas edilmesini istiyoruz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Bakü'ye mahkumlar meselesini çözmeyi ve tüm esirlerin bu anlaşmaya dahil olması gerektiğini söyledi.
Paşinyan açıklamasında, "Bu sorunun barış gündemine uygun bir formül olan "tüm esirler" ilkesine göre çözülmesini uzun zamandır önermemize rağmen Azerbaycan'ın onlarca mahkumu alıkoyma konusundaki tutarlı yaklaşımını anlamıyoruz" dedi.