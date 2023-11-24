https://sputniknews.com.tr/20231124/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-karabagda-9-yeni-sehir-insa-edecegiz-1077745430.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da dokuz tanesi şehir olmak üzere toplamda 100 yerleşim yeri inşa edeceklerini duyurdu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da dokuzu şehir ve sekizi köy olmak üzere 100 yerleşim birimini 'sıfırdan inşa ettiğini' söyledi.Azerbaycan lideri açıklamasında şu cümlelere yer verdi:BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı'nın (SPECA) Bakü'deki zirvesinde konuşan Aliyev, "2026 yılı sonuna kadar 140 bin eski yerinden edilmiş kişi evlerine geri dönecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-karabag-konusu-kapandi-1076428732.html

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