https://sputniknews.com.tr/20231124/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-karabagda-9-yeni-sehir-insa-edecegiz-1077745430.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da dokuz tanesi şehir olmak üzere toplamda 100 yerleşim yeri inşa edeceklerini duyurdu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T14:14+0300
2023-11-24T14:14+0300
2023-11-24T14:14+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
karabağ sorunu
bakü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062964356_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b479195ebac270f2a4edd704a213456d.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da dokuzu şehir ve sekizi köy olmak üzere 100 yerleşim birimini 'sıfırdan inşa ettiğini' söyledi.Azerbaycan lideri açıklamasında şu cümlelere yer verdi:BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı'nın (SPECA) Bakü'deki zirvesinde konuşan Aliyev, "2026 yılı sonuna kadar 140 bin eski yerinden edilmiş kişi evlerine geri dönecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-karabag-konusu-kapandi-1076428732.html
azerbaycan
karabağ
dağlık karabağ
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062964356_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_85c2e79d50014f228eb1a251e501f583.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ilham aliyev, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, bakü
azerbaycan, ilham aliyev, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da dokuz tanesi şehir olmak üzere toplamda 100 yerleşim yeri inşa edeceklerini duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da dokuzu şehir ve sekizi köy olmak üzere 100 yerleşim birimini 'sıfırdan inşa ettiğini' söyledi.
Azerbaycan lideri açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
İşgalden kurtardığımız topraklarda sıfırdan yeni kasaba ve köyler inşa ediyoruz. İlk aşamada, dokuz şehir ve sekiz köy dahil olmak üzere 100 yerleşim yerinin yeniden inşa edilmesi planlanmaktadır. 'Büyük Dönüş' programı kapsamında, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler atalarının topraklarına geri dönüyor."
BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı'nın (SPECA) Bakü'deki zirvesinde konuşan Aliyev, "2026 yılı sonuna kadar 140 bin eski yerinden edilmiş kişi evlerine geri dönecek" dedi.