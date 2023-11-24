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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da dokuz tanesi şehir olmak üzere toplamda 100 yerleşim yeri inşa edeceklerini duyurdu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da dokuzu şehir ve sekizi köy olmak üzere 100 yerleşim birimini 'sıfırdan inşa ettiğini' söyledi.Azerbaycan lideri açıklamasında şu cümlelere yer verdi:BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı'nın (SPECA) Bakü'deki zirvesinde konuşan Aliyev, "2026 yılı sonuna kadar 140 bin eski yerinden edilmiş kişi evlerine geri dönecek" dedi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da 9 yeni şehir inşa edeceğiz

14:14 24.11.2023
© AAAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da dokuz tanesi şehir olmak üzere toplamda 100 yerleşim yeri inşa edeceklerini duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da dokuzu şehir ve sekizi köy olmak üzere 100 yerleşim birimini 'sıfırdan inşa ettiğini' söyledi.
Azerbaycan lideri açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
İşgalden kurtardığımız topraklarda sıfırdan yeni kasaba ve köyler inşa ediyoruz. İlk aşamada, dokuz şehir ve sekiz köy dahil olmak üzere 100 yerleşim yerinin yeniden inşa edilmesi planlanmaktadır. 'Büyük Dönüş' programı kapsamında, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler atalarının topraklarına geri dönüyor."
BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı'nın (SPECA) Bakü'deki zirvesinde konuşan Aliyev, "2026 yılı sonuna kadar 140 bin eski yerinden edilmiş kişi evlerine geri dönecek" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandı
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