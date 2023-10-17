Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışmasında 10.gün
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim krizi kız çocuklarını da vuracak
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Milliler 6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijitalleşme ve zayıflayan komşuluk ilişkileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da eyalet seçimleri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçiler, Hamas'ın silahlarının geldiği yeri araştıracak
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Çin: ‘Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Gazze sakini kadın: Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu
19:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
19:40
1 dk
SESLİ HABER
CPJ: İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 12 gazeteci yaşamını yitirdi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Açlık sınırı 12 bin 612 TL olarak açıklandı
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Türkiye'nin garantörlük teklifinin ayrıntıları
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
BMGK, Rusya'nın 'insani ateşkes' tasarısını reddetti
12:00
90 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 5 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
13:35
13 dk
FUTBOL SAATİ
Avrupa 2024 elemelerinde yaşananlar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsrail-Filistin çatışmalarında son durum
15:04
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: ‘Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor’
18:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘Dünya ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak’
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231017/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-karabag-konusu-kapandi-1076428732.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli'de halkla bir araya geldiği toplantıda birtakım açıklamalarda bulundu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T13:52+0300
2023-10-17T13:52+0300
dünya
ilham aliyev
azerbaycan
zengezur koridoru
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
dağlık karabağ
karabağ sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076351213_0:170:1692:1122_1920x0_80_0_0_1f2e70ab19c246628f350b41878c028f.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli'de halkla bir araya geldiği toplantıda, Karabağ ve Doğu Zengezur'a 2026 yılı sonuna kadar en az 140 bin kişi yerleşeceğini açıkladı.Aliyev konuşmasında şu cümleye yer verdi:Aliyev, o zamana kadar Karabağ ve Doğu Zengezur'a daha fazla insanın geri döneceğinden emin olduğunu ifade etti. Bunu başaracak güçleri ve iradeleri olduğunu söyleyen Aliyev, "Büyük Dönüş" programının başarıyla uygulandığını belirtti.Aliyev: Karabağ konusu kapandıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ ihtilafı konusunun nihayet kapandığını söyledi.Aliyev Karabağ'ın Füzuli'de yerleşimcilerle yaptığı toplantıda Karabağ Sorunu konusunun nihayet kapandığını belirterek, "Uzun yıllar boyunca Karabağ sorunumuzla ilgili gerçekleri dünya jamuoyuna anlatmaya çalıştığımızda bazı insanlar buna inanmadı. İnanmak istemeyenler vardı. Her şeyin yıkıldığını harap olduğunu biliyorduk fakat bu kadarını hayal edemezdik" sözlerini zikretti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/azerbaycan-disisleri-bakanligi-2026-yilina-kadar-100-bin-kisi-karabaga-donecek-1076197958.html
azerbaycan
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076351213_0:12:1692:1281_1920x0_80_0_0_b29e23e5abaed8c2d7043da2a27a6308.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilham aliyev, azerbaycan, zengezur koridoru, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu
ilham aliyev, azerbaycan, zengezur koridoru, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandı

13:52 17.10.2023
© AAAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli'de halkla bir araya geldiği toplantıda birtakım açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli'de halkla bir araya geldiği toplantıda, Karabağ ve Doğu Zengezur'a 2026 yılı sonuna kadar en az 140 bin kişi yerleşeceğini açıkladı.
Aliyev konuşmasında şu cümleye yer verdi:

Büyük Dönüş programının ilk aşamasının sonunda Füzuli bölgesinde 22 bin kişi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un tamamında ise 140 bin kişi yaşayacak. Bu, söylememe izin verirseniz, asgari bir miktardır.

Aliyev, o zamana kadar Karabağ ve Doğu Zengezur'a daha fazla insanın geri döneceğinden emin olduğunu ifade etti. Bunu başaracak güçleri ve iradeleri olduğunu söyleyen Aliyev, "Büyük Dönüş" programının başarıyla uygulandığını belirtti.

Aliyev: Karabağ konusu kapandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ ihtilafı konusunun nihayet kapandığını söyledi.
Aliyev Karabağ'ın Füzuli'de yerleşimcilerle yaptığı toplantıda Karabağ Sorunu konusunun nihayet kapandığını belirterek, "Uzun yıllar boyunca Karabağ sorunumuzla ilgili gerçekleri dünya jamuoyuna anlatmaya çalıştığımızda bazı insanlar buna inanmadı. İnanmak istemeyenler vardı. Her şeyin yıkıldığını harap olduğunu biliyorduk fakat bu kadarını hayal edemezdik" sözlerini zikretti.
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
DÜNYA
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek
10 Ekim, 14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала