https://sputniknews.com.tr/20231017/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-karabag-konusu-kapandi-1076428732.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ konusu kapandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli'de halkla bir araya geldiği toplantıda birtakım açıklamalarda bulundu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

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dağlık karabağ

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli'de halkla bir araya geldiği toplantıda, Karabağ ve Doğu Zengezur'a 2026 yılı sonuna kadar en az 140 bin kişi yerleşeceğini açıkladı.Aliyev konuşmasında şu cümleye yer verdi:Aliyev, o zamana kadar Karabağ ve Doğu Zengezur'a daha fazla insanın geri döneceğinden emin olduğunu ifade etti. Bunu başaracak güçleri ve iradeleri olduğunu söyleyen Aliyev, "Büyük Dönüş" programının başarıyla uygulandığını belirtti.Aliyev: Karabağ konusu kapandıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ ihtilafı konusunun nihayet kapandığını söyledi.Aliyev Karabağ'ın Füzuli'de yerleşimcilerle yaptığı toplantıda Karabağ Sorunu konusunun nihayet kapandığını belirterek, "Uzun yıllar boyunca Karabağ sorunumuzla ilgili gerçekleri dünya jamuoyuna anlatmaya çalıştığımızda bazı insanlar buna inanmadı. İnanmak istemeyenler vardı. Her şeyin yıkıldığını harap olduğunu biliyorduk fakat bu kadarını hayal edemezdik" sözlerini zikretti.

https://sputniknews.com.tr/20231010/azerbaycan-disisleri-bakanligi-2026-yilina-kadar-100-bin-kisi-karabaga-donecek-1076197958.html

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