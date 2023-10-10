https://sputniknews.com.tr/20231010/azerbaycan-disisleri-bakanligi-2026-yilina-kadar-100-bin-kisi-karabaga-donecek-1076197958.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 2026 yılına kadar 100 bin kişinin Karabağ'a dönmesini planladıklarını açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:41+0300
2023-10-10T14:41+0300
2023-10-10T14:43+0300
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dağlık karabağ krizi
zengezur koridoru
ekonomik işbirliği teşkilatı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 27. toplantısında yaptığı konuşmada, 2026 yılına kadar Karabağ'daki yerlerinden edilmiş 100 bin kadar kişinin Karabağ'a geri döneceğini açıkladı.Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke yetkililerinin Karabağ ve Doğu Zengezur için sadece 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyar dolar tahsis edeceğini söylemişti. Aliyev geçtiğimiz Kasım ayında "Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarına büyük dönüş devlet programını" onaylamıştı. Programın 2022-2026 yılları arasında uygulanması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231006/azerbaycan-disisleri-bakanligi-macron-yalanci-ve-ikiyuzlu-1076089242.html
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azerbaycan, ceyhun bayramov, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ilham aliyev, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, zengezur koridoru, ekonomik işbirliği teşkilatı
azerbaycan, ceyhun bayramov, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ilham aliyev, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, zengezur koridoru, ekonomik işbirliği teşkilatı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek
14:41 10.10.2023 (güncellendi: 14:43 10.10.2023) Abone ol
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 2026 yılına kadar 100 bin kişinin Karabağ'a dönmesini planladıklarını açıkladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 27. toplantısında yaptığı konuşmada, 2026 yılına kadar Karabağ'daki yerlerinden edilmiş 100 bin kadar kişinin Karabağ'a geri döneceğini açıkladı.
Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İşgalden kurtarılan topraklara ilişkin "Büyük Dönüş" programı devletimizin temel önceliklerinden biridir. Bu program çerçevesinde Laçin, Füzuli, Ağalı, Zabuh ve Taliş köylerine eski yerinden edilmiş kişiler yerleştirilmiştir. Önümüzdeki üç yıl içerisinde yaklaşık 100 bin eski yerinden edilmiş kişinin evlerine dönmesi planlanmaktadır.
Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke yetkililerinin Karabağ ve Doğu Zengezur için sadece 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyar dolar tahsis edeceğini söylemişti. Aliyev geçtiğimiz Kasım ayında "Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarına büyük dönüş devlet programını" onaylamıştı. Programın 2022-2026 yılları arasında uygulanması planlanıyor.