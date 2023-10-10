Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Prof. Ünal: İsrail’e bu kadar ağır zayiat verdirdiğinizde hiçbir hükümet bu işi sineye çekemez
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231010/azerbaycan-disisleri-bakanligi-2026-yilina-kadar-100-bin-kisi-karabaga-donecek-1076197958.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 2026 yılına kadar 100 bin kişinin Karabağ'a dönmesini planladıklarını açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:41+0300
2023-10-10T14:43+0300
dünya
azerbaycan
ceyhun bayramov
azerbaycan dışişleri bakanlığı
ilham aliyev
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
zengezur koridoru
ekonomik işbirliği teşkilatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062036810_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_a7e1aa45325a72dab4f64f50e80a98d4.jpg
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 27. toplantısında yaptığı konuşmada, 2026 yılına kadar Karabağ'daki yerlerinden edilmiş 100 bin kadar kişinin Karabağ'a geri döneceğini açıkladı.Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke yetkililerinin Karabağ ve Doğu Zengezur için sadece 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyar dolar tahsis edeceğini söylemişti. Aliyev geçtiğimiz Kasım ayında "Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarına büyük dönüş devlet programını" onaylamıştı. Programın 2022-2026 yılları arasında uygulanması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231006/azerbaycan-disisleri-bakanligi-macron-yalanci-ve-ikiyuzlu-1076089242.html
azerbaycan
karabağ
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062036810_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_5af14363a6f4d47bbc56a4ce5c9c70af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
azerbaycan, ceyhun bayramov, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ilham aliyev, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, zengezur koridoru, ekonomik işbirliği teşkilatı
azerbaycan, ceyhun bayramov, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ilham aliyev, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, zengezur koridoru, ekonomik işbirliği teşkilatı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek

14:41 10.10.2023 (güncellendi: 14:43 10.10.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinİlham Aliyev
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 2026 yılına kadar 100 bin kişinin Karabağ'a dönmesini planladıklarını açıkladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 27. toplantısında yaptığı konuşmada, 2026 yılına kadar Karabağ'daki yerlerinden edilmiş 100 bin kadar kişinin Karabağ'a geri döneceğini açıkladı.
Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İşgalden kurtarılan topraklara ilişkin "Büyük Dönüş" programı devletimizin temel önceliklerinden biridir. Bu program çerçevesinde Laçin, Füzuli, Ağalı, Zabuh ve Taliş köylerine eski yerinden edilmiş kişiler yerleştirilmiştir. Önümüzdeki üç yıl içerisinde yaklaşık 100 bin eski yerinden edilmiş kişinin evlerine dönmesi planlanmaktadır.

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke yetkililerinin Karabağ ve Doğu Zengezur için sadece 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyar dolar tahsis edeceğini söylemişti. Aliyev geçtiğimiz Kasım ayında "Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarına büyük dönüş devlet programını" onaylamıştı. Programın 2022-2026 yılları arasında uygulanması planlanıyor.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
DÜNYA
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
6 Ekim, 15:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала