https://sputniknews.com.tr/20231010/azerbaycan-disisleri-bakanligi-2026-yilina-kadar-100-bin-kisi-karabaga-donecek-1076197958.html

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 2026 yılına kadar 100 bin kişi Karabağ'a dönecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 2026 yılına kadar 100 bin kişinin Karabağ'a dönmesini planladıklarını açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:41+0300

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dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

zengezur koridoru

ekonomik işbirliği teşkilatı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 27. toplantısında yaptığı konuşmada, 2026 yılına kadar Karabağ'daki yerlerinden edilmiş 100 bin kadar kişinin Karabağ'a geri döneceğini açıkladı.Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke yetkililerinin Karabağ ve Doğu Zengezur için sadece 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyar dolar tahsis edeceğini söylemişti. Aliyev geçtiğimiz Kasım ayında "Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarına büyük dönüş devlet programını" onaylamıştı. Programın 2022-2026 yılları arasında uygulanması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231006/azerbaycan-disisleri-bakanligi-macron-yalanci-ve-ikiyuzlu-1076089242.html

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