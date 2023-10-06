https://sputniknews.com.tr/20231006/azerbaycan-disisleri-bakanligi-macron-yalanci-ve-ikiyuzlu-1076089242.html

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Macron'un Granada'daki toplantıya Bakü'nün katılmama kararına ilişkin sözlerini 'ikiyüzlülük' olarak... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T15:29+0300

2023-10-06T15:29+0300

2023-10-06T15:44+0300

dünya

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ilham aliyev

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avrupa siyasi topluluğu (ast)

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakü'nün Granada'da görüşmeyi reddetmesine ilişkin açıklamasını 'ikiyüzlülük' olarak nitelendirdi.Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'de Granada'da yapılması planlanan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesindeki görüşmelerinden bir gün önce, Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-AB formatındaki beşli görüşmelere katılmayı reddetmişti. Macron bundan üzüntü duyduğunu ve Azerbaycan üzerindeki 'baskıyı sürdürmek' için Aliyev'i tekrar arayacağını söyledi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamalarında, "Tarihte soykırım politikasıyla hatırlanan ve AB üyesi ülkeler arasında Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme'ye katılmayan tek ülke olan Fransa'nın, birçok etnik halkın barış ve huzur içinde yaşadığı Azerbaycan'a azınlıkların hakları konusunda ders vermeye çalışmasının" kabul edilemez olduğunu vurguladı.Bakanlık ayrıca Fransa'nın Azerbaycan'ı 150 kilometrekarelik Ermeni topraklarını 'işgal etmekle' suçlamasının gülünç olduğunu, oysa "Fransa'nın 30 yıldır Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'sini işgal etmesine göz yumduğunu" belirtti.Buna ek olarak Fransa'nın Ermenistan'a askeri teçhizat transferine izin veren bir anlaşmayı onayladığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231005/emmanuel-macron-baku-ile-diyalogu-surdurmek-gerekiyor-1076070951.html

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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, granada, avrupa siyasi topluluğu (ast)