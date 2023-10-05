Emmanuel Macron: Bakü ile diyalogu sürdürmek gerekiyor

"Yaptırımlar için henüz zaman olgunlaşmış değil. Bu yaptırımlar ters etki yaratabilir ve Ermenistan'ın toprakları ile nüfusunun daha iyi savunulmasına imkan vermeyebilir. Fransa'nın da ifade ettiği üzere, zaman açıklık ve talep zamanıdır. Askeri destek de dahil olmak üzere destek zamanıdır ancak yaptırım zamanı değildir zira Azerbaycan ile diyalogun sürdürülmesi gerekmektedir."