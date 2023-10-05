https://sputniknews.com.tr/20231005/emmanuel-macron-baku-ile-diyalogu-surdurmek-gerekiyor-1076070951.html
Emmanuel Macron: Bakü ile diyalogu sürdürmek gerekiyor
Emmanuel Macron: Bakü ile diyalogu sürdürmek gerekiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada Azerbaycan'a yönelik yaptırımların ters etki yaratabileceğini belirterek Bakü ile diyalogun sürdürülmesi... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T20:24+0300
2023-10-05T20:24+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan'a yönelik yaptırımların ters etki yaratacağını bu sebepten Bakü ile diyalogun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.Macron, Granada'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde düzenlenen basın toplantısındaki açıklamasında şu sözlere yer verdi:Açıklamalarına ek olarak Macron, "bir istikrarsızlık durumundan kaçınmak" için Ermeni yetkililerin desteklenmesinin ise elzem olduğunu vurguladı.Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Aliyev'i müzakere masasına oturtmak için teşvik etmeye devam etmesi gerektiğini belirten Macron, konuşmasında Brüksel'in arabuluculuk girişimini desteklediğinin altını çizdi. Macron, yakında İngiltere'de tekrar bir araya geleceklerini umduğunu belirterek "baskıyı" sürdürmek gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html
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dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ, ermenistan, fransa, emmanuel macron, ilham aliyev
dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ, ermenistan, fransa, emmanuel macron, ilham aliyev
Emmanuel Macron: Bakü ile diyalogu sürdürmek gerekiyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada Azerbaycan'a yönelik yaptırımların ters etki yaratabileceğini belirterek Bakü ile diyalogun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan'a yönelik yaptırımların ters etki yaratacağını bu sebepten Bakü ile diyalogun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Macron, Granada'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde düzenlenen basın toplantısındaki açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Yaptırımlar için henüz zaman olgunlaşmış değil. Bu yaptırımlar ters etki yaratabilir ve Ermenistan'ın toprakları ile nüfusunun daha iyi savunulmasına imkan vermeyebilir. Fransa'nın da ifade ettiği üzere, zaman açıklık ve talep zamanıdır. Askeri destek de dahil olmak üzere destek zamanıdır ancak yaptırım zamanı değildir zira Azerbaycan ile diyalogun sürdürülmesi gerekmektedir."
Açıklamalarına ek olarak Macron, "bir istikrarsızlık durumundan kaçınmak" için Ermeni yetkililerin desteklenmesinin ise elzem olduğunu vurguladı.
Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Aliyev'i müzakere masasına oturtmak için teşvik etmeye devam etmesi gerektiğini belirten Macron, konuşmasında Brüksel'in arabuluculuk girişimini desteklediğinin altını çizdi. Macron, yakında İngiltere'de tekrar bir araya geleceklerini umduğunu belirterek "baskıyı" sürdürmek gerektiğini ifade etti.