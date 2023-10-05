https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html
Avrupa Birliği'nden Azerbaycan'sız Karabağ toplantısı
Avrupa Birliği'nden Azerbaycan'sız Karabağ toplantısı
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Granada'da Paşinyan, Macron ve Scholz ile bir toplantı yapacaklarını açıkladı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T16:26+0300
2023-10-05T16:26+0300
2023-10-05T16:26+0300
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emmanuel macron
nikol paşinyan
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Granada'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.Daha önce böyle bir toplantının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapılacağı bildirilmişti. Ancak kaynaklar Aliyev'in Granada'da Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-AB formatındaki beşli toplantıya katılmayacağını bildirilmişti.Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: Konseyi Başkanı Michel sözlerini Avrupa Birliği'nin bölgedeki "istikrar ve refah" ile ilgilenmesi nedeniyle Avrupa adına diplomatik faaliyetlerin gerekli olduğu şeklinde sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/abdli-senatorden-azerbaycan-ile-savunma-isbirliginin-askiya-alinmasi-onerisi-1076028908.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, avrupa konseyi, charles michel, olaf scholz, emmanuel macron, nikol paşinyan, ilham aliyev, granada
karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, avrupa konseyi, charles michel, olaf scholz, emmanuel macron, nikol paşinyan, ilham aliyev, granada
Avrupa Birliği'nden Azerbaycan'sız Karabağ toplantısı
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Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Granada'da Paşinyan, Macron ve Scholz ile bir toplantı yapacaklarını açıkladı.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Granada'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
Daha önce böyle bir toplantının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapılacağı bildirilmişti. Ancak kaynaklar Aliyev'in Granada'da Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-AB formatındaki beşli toplantıya katılmayacağını bildirilmişti.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
"Zorluklara ve geri adımlara rağmen pes etmemenin ve diplomatik çabaları sürdürmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Paşinyan ile görüşme fırsatımız olacak. Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu toplantıya katılmama kararını not ettim."
Konseyi Başkanı Michel sözlerini Avrupa Birliği'nin bölgedeki "istikrar ve refah" ile ilgilenmesi nedeniyle Avrupa adına diplomatik faaliyetlerin gerekli olduğu şeklinde sonlandırdı.