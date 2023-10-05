https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html

Avrupa Birliği'nden Azerbaycan'sız Karabağ toplantısı

Avrupa Birliği'nden Azerbaycan'sız Karabağ toplantısı

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Granada'da Paşinyan, Macron ve Scholz ile bir toplantı yapacaklarını açıkladı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T16:26+0300

2023-10-05T16:26+0300

2023-10-05T16:26+0300

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dağlık karabağ krizi

avrupa konseyi

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olaf scholz

emmanuel macron

nikol paşinyan

ilham aliyev

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Granada'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.Daha önce böyle bir toplantının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapılacağı bildirilmişti. Ancak kaynaklar Aliyev'in Granada'da Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-AB formatındaki beşli toplantıya katılmayacağını bildirilmişti.Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: Konseyi Başkanı Michel sözlerini Avrupa Birliği'nin bölgedeki "istikrar ve refah" ile ilgilenmesi nedeniyle Avrupa adına diplomatik faaliyetlerin gerekli olduğu şeklinde sonlandırdı.

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