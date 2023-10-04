https://sputniknews.com.tr/20231004/abdli-senatorden-azerbaycan-ile-savunma-isbirliginin-askiya-alinmasi-onerisi-1076028908.html
ABD'li senatörden Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınması önerisi
ABD'li senatörden Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınması önerisi
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T23:16+0300
2023-10-04T23:16+0300
2023-10-04T23:16+0300
dünya
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
karabağ
azerbaycan
ben cardin
yaptırım
abd senatosu
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını önerdi.Cardin açıklamasında şu sözlere yer verdi:Daha önce Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senatorlerden-bakuye-yaptirim-ermenistana-yardim-onerisi-1075673015.html
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ABD'li senatörden Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınması önerisi
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını önerdi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını önerdi.
Cardin açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"İleriye dönük olarak, kışkırtıcı söylemlerin kınanması da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın daha fazla toprak kazanmak amacıyla asker harekat düzenleyerek ilerlememesini sağlamak üzere adımlar atmalıyız. ABD, şiddet kampanyasını durdurana kadar Azerbaycan'a savunma yardımını durdurmalıdır."
Daha önce Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmuştu.