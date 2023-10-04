ABD'li senatörden Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınması önerisi

"İleriye dönük olarak, kışkırtıcı söylemlerin kınanması da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın daha fazla toprak kazanmak amacıyla asker harekat düzenleyerek ilerlememesini sağlamak üzere adımlar atmalıyız. ABD, şiddet kampanyasını durdurana kadar Azerbaycan'a savunma yardımını durdurmalıdır."