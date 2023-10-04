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ABD'li senatörden Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınması önerisi
ABD'li senatörden Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınması önerisi
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T23:16+0300
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
karabağ
azerbaycan
ben cardin
yaptırım
abd senatosu
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını önerdi.Cardin açıklamasında şu sözlere yer verdi:Daha önce Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senatorlerden-bakuye-yaptirim-ermenistana-yardim-onerisi-1075673015.html
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dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ, azerbaycan, ben cardin, yaptırım, abd senatosu
dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ, azerbaycan, ben cardin, yaptırım, abd senatosu

ABD'li senatörden Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınması önerisi

23:16 04.10.2023
© REUTERS / Joshua RobertsABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© REUTERS / Joshua Roberts
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını önerdi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyon nedeniyle Azerbaycan ile savunma işbirliğinin askıya alınmasını önerdi.
Cardin açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"İleriye dönük olarak, kışkırtıcı söylemlerin kınanması da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın daha fazla toprak kazanmak amacıyla asker harekat düzenleyerek ilerlememesini sağlamak üzere adımlar atmalıyız. ABD, şiddet kampanyasını durdurana kadar Azerbaycan'a savunma yardımını durdurmalıdır."
Daha önce Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmuştu.
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
DÜNYA
ABD’li senatörlerden Bakü’ye yaptırım, Ermenistan’a yardım önerisi
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