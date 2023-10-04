https://sputniknews.com.tr/20231004/azerbaycan-disisleri-bakanligi-fransanin-ermenistani-silahlandirma-girisimleri-kabul-edilemez-1076014635.html

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimleri kabul edilemez

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimleri kabul edilemez

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T13:34+0300

2023-10-04T13:34+0300

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimlerinin Azerbaycan nezdinde kabul edilemez olduğunu açıkladı.Azerbaycan Dışişleri Basın Servisi'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Paris'in Erivan'a askeri teçhizat sağlanması konusunda bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini söylemişti. Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca Erivan'da, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Ermenistan'daki AB sivil misyonunun genişletilmesi ve görev alanının güçlendirilmesi önerisini resmi olarak ilettiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231003/fransa-ermenistan-ile-askeri-techizat-transferi-konusunda-bir-anlasma-imzalayacak-1075996904.html

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