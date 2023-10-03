https://sputniknews.com.tr/20231003/fransa-ermenistan-ile-askeri-techizat-transferi-konusunda-bir-anlasma-imzalayacak-1075996904.html
Fransa, Ermenistan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalayacak
Fransa, Ermenistan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalayacak
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Paris'in, Erivan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini açıkladı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T20:58+0300
2023-10-03T20:58+0300
2023-10-03T21:00+0300
dünya
fransa
ermenistan
askeri teçhizat
emmanuel macron
paşinyan
dağlık karabağ
rusya
azerbaycan
catherine colonna
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'da yaptığı açıklamada, Paris'in Ermenistan'a askeri teçhizat sağlamak üzere Erivan ile bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini söyledi. Colonna "Fransa, Ermenistan'ın kendi savunmasını sağlayabilmesi için Erivan'a askeri teçhizat sağlamak üzere bir anlaşma imzalamayı kabul etti" ifadesini kullandı.Fransa Dışişleri Bakanı, bu konuda daha fazla detay veremeyeceğini de belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230927/fransa-disisleri-bakani-ermenistan-ile-savunma-alaninda-isbirligimizi-guclendirecegiz-1075811979.html
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fransa, ermenistan, askeri teçhizat, emmanuel macron, paşinyan, dağlık karabağ, rusya, azerbaycan, catherine colonna, erivan
fransa, ermenistan, askeri teçhizat, emmanuel macron, paşinyan, dağlık karabağ, rusya, azerbaycan, catherine colonna, erivan
Fransa, Ermenistan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalayacak
20:58 03.10.2023 (güncellendi: 21:00 03.10.2023) Abone ol
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Paris'in, Erivan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'da yaptığı açıklamada, Paris'in Ermenistan'a askeri teçhizat sağlamak üzere Erivan ile bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini söyledi.
Colonna "Fransa, Ermenistan'ın kendi savunmasını sağlayabilmesi için Erivan'a askeri teçhizat sağlamak üzere bir anlaşma imzalamayı kabul etti" ifadesini kullandı.
Fransa Dışişleri Bakanı, bu konuda daha fazla detay veremeyeceğini de belirtti.