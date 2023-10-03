https://sputniknews.com.tr/20231003/fransa-ermenistan-ile-askeri-techizat-transferi-konusunda-bir-anlasma-imzalayacak-1075996904.html

Fransa, Ermenistan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalayacak

Fransa, Ermenistan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalayacak

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Paris'in, Erivan ile askeri teçhizat transferi konusunda bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini açıkladı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

fransa

ermenistan

askeri teçhizat

emmanuel macron

paşinyan

dağlık karabağ

rusya

azerbaycan

catherine colonna

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'da yaptığı açıklamada, Paris'in Ermenistan'a askeri teçhizat sağlamak üzere Erivan ile bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini söyledi. Colonna "Fransa, Ermenistan'ın kendi savunmasını sağlayabilmesi için Erivan'a askeri teçhizat sağlamak üzere bir anlaşma imzalamayı kabul etti" ifadesini kullandı.Fransa Dışişleri Bakanı, bu konuda daha fazla detay veremeyeceğini de belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/fransa-disisleri-bakani-ermenistan-ile-savunma-alaninda-isbirligimizi-guclendirecegiz-1075811979.html

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fransa, ermenistan, askeri teçhizat, emmanuel macron, paşinyan, dağlık karabağ, rusya, azerbaycan, catherine colonna, erivan