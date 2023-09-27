https://sputniknews.com.tr/20230927/fransa-disisleri-bakani-ermenistan-ile-savunma-alaninda-isbirligimizi-guclendirecegiz-1075811979.html
Fransa Dışişleri Bakanı: Ermenistan ile savunma alanında işbirliğimizi güçlendireceğiz
Fransa Dışişleri Bakanı: Ermenistan ile savunma alanında işbirliğimizi güçlendireceğiz
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'a bir askeri ataşe atamayı planladıklarını açıkladı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:42+0300
2023-09-27T19:42+0300
2023-09-27T19:42+0300
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ermenistan
fransa dışişleri bakanlığı
catherine colonna
emmanuel macron
askeri ataşe
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Fransız Ulusal Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Paris'in Erivan'a bir askeri ataşe atamayı ve Ermenistan'ın Syunik (Sünik) bölgesinde bir konsolosluk açmayı planladığını söyledi.Bakan Colonna açıklamasında, "Ermenistan ile savunma alanındaki işbirliğimizi güçlendireceğiz. Erivan'daki Fransız Büyükelçiliğine bir askeri ataşe gönderilecek. Ayrıca yakında Syunik (Sünik) bölgesinde konsolosluğumuzu açacağız" dedi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunu yakından takip ettiğini" vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/fransadan-karabag-ermenilerine-7-milyon-euro-yardim-1075784557.html
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fransa, ermenistan, fransa dışişleri bakanlığı, catherine colonna, emmanuel macron, askeri ataşe
fransa, ermenistan, fransa dışişleri bakanlığı, catherine colonna, emmanuel macron, askeri ataşe
Fransa Dışişleri Bakanı: Ermenistan ile savunma alanında işbirliğimizi güçlendireceğiz
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'a bir askeri ataşe atamayı planladıklarını açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Fransız Ulusal Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Paris'in Erivan'a bir askeri ataşe atamayı ve Ermenistan'ın Syunik (Sünik) bölgesinde bir konsolosluk açmayı planladığını söyledi.
Bakan Colonna açıklamasında, "Ermenistan ile savunma alanındaki işbirliğimizi güçlendireceğiz. Erivan'daki Fransız Büyükelçiliğine bir askeri ataşe gönderilecek. Ayrıca yakında Syunik (Sünik) bölgesinde konsolosluğumuzu açacağız" dedi.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunu yakından takip ettiğini" vurgulamıştı.