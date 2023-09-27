https://sputniknews.com.tr/20230927/fransa-disisleri-bakani-ermenistan-ile-savunma-alaninda-isbirligimizi-guclendirecegiz-1075811979.html

Fransa Dışişleri Bakanı: Ermenistan ile savunma alanında işbirliğimizi güçlendireceğiz

Fransa Dışişleri Bakanı: Ermenistan ile savunma alanında işbirliğimizi güçlendireceğiz

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'a bir askeri ataşe atamayı planladıklarını açıkladı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T19:42+0300

2023-09-27T19:42+0300

2023-09-27T19:42+0300

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fransa

ermenistan

fransa dışişleri bakanlığı

catherine colonna

emmanuel macron

askeri ataşe

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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Fransız Ulusal Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Paris'in Erivan'a bir askeri ataşe atamayı ve Ermenistan'ın Syunik (Sünik) bölgesinde bir konsolosluk açmayı planladığını söyledi.Bakan Colonna açıklamasında, "Ermenistan ile savunma alanındaki işbirliğimizi güçlendireceğiz. Erivan'daki Fransız Büyükelçiliğine bir askeri ataşe gönderilecek. Ayrıca yakında Syunik (Sünik) bölgesinde konsolosluğumuzu açacağız" dedi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunu yakından takip ettiğini" vurgulamıştı.

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fransa, ermenistan, fransa dışişleri bakanlığı, catherine colonna, emmanuel macron, askeri ataşe