https://sputniknews.com.tr/20230926/fransadan-karabag-ermenilerine-7-milyon-euro-yardim-1075784557.html
Fransa’dan Karabağ Ermenilerine 7 milyon euro yardım
Fransa’dan Karabağ Ermenilerine 7 milyon euro yardım
Fransa hükümetinin, Ermenistan’a taşınan Karabağ Ermenilerine yardım için 7 milyon euro tahsis edeceği belirtildi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T22:41+0300
2023-09-26T22:41+0300
2023-09-26T22:41+0300
dünya
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karabağ
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Fransa’nın Erivan Büyükelçisi Olivier Decottignies, Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narek Mkrtçyan ile yaptığı görüşmede, “Fransız hükümeti, ortak kuruluşlarla işbirliği içinde Dağlık Karabağ’dan göç eden kişilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7 milyon euro sağlamaya karar verdi” açıklamasında bulundu.Decottignies, Fransa’nın, Karabağ'da yakıt deposu patlaması sonucu yaralanan kişilere yardım sağlama amacıyla Ermenistan’a tıbbi malzeme ve ekipman dolu uçak göndereceğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/karabagdan-ermenistana-tahliye-edilen-kisi-sayisi-20-bini-gecti-1075783343.html
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fransa, ermenistan, karabağ
Fransa’dan Karabağ Ermenilerine 7 milyon euro yardım
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Fransa hükümetinin, Ermenistan’a taşınan Karabağ Ermenilerine yardım için 7 milyon euro tahsis edeceği belirtildi.
Fransa’nın Erivan Büyükelçisi Olivier Decottignies, Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narek Mkrtçyan ile yaptığı görüşmede, “Fransız hükümeti, ortak kuruluşlarla işbirliği içinde Dağlık Karabağ’dan göç eden kişilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7 milyon euro sağlamaya karar verdi” açıklamasında bulundu.
Decottignies, Fransa’nın, Karabağ'da
yakıt deposu patlaması sonucu yaralanan kişilere yardım sağlama amacıyla Ermenistan’a tıbbi malzeme ve ekipman dolu uçak göndereceğini dile getirdi.