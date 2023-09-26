https://sputniknews.com.tr/20230926/karabagdan-ermenistana-tahliye-edilen-kisi-sayisi-20-bini-gecti-1075783343.html
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
Ermenistan Başbakanlığı Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, 24 Eylül’den bu yana Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden Ermenistan’a taşınan kişi sayısının 20 bin 270... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T21:00+0300
2023-09-26T21:00+0300
2023-09-26T21:06+0300
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dağlık karabağ krizi
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azerbaycan
nazeli bagdasaryan
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Ermenistan Başbakanlığı Sözcüsü Bagdasaryan, bugünkü basın toplantısında, “Hükümetin girişimiyle artık üç gündür barınma merkezleri faaliyet gösteriyor, vatandaşların kayıt çalışmaları yapılıyor. Şu an itibariyle kayıttan geçen kişi sayısı 20 bin 270 oldu” ifadesini kullandı.Sözcünün sözlerine göre, devlet 2 bin 850 kişinin barınma sorununu çözüme kavuşturduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/bmden-karabag-aciklamasi--1075773159.html
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asya & pasifik, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, azerbaycan, nazeli bagdasaryan
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
21:00 26.09.2023 (güncellendi: 21:06 26.09.2023) Abone ol
Ermenistan Başbakanlığı Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, 24 Eylül’den bu yana Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden Ermenistan’a taşınan kişi sayısının 20 bin 270 olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanlığı Sözcüsü Bagdasaryan, bugünkü basın toplantısında, “Hükümetin girişimiyle artık üç gündür barınma merkezleri faaliyet gösteriyor, vatandaşların kayıt çalışmaları yapılıyor. Şu an itibariyle kayıttan geçen kişi sayısı 20 bin 270 oldu” ifadesini kullandı.
Sözcünün sözlerine göre, devlet 2 bin 850 kişinin barınma sorununu çözüme kavuşturduğunu söyledi.