https://sputniknews.com.tr/20230926/bmden-karabag-aciklamasi--1075773159.html

BM'den 'Karabağ' açıklaması

BM'den 'Karabağ' açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Karabağ konusunda tüm taraflarla temas halinde olduklarını dile getirdi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T16:45+0300

2023-09-26T16:45+0300

2023-09-26T16:45+0300

dünya

dağlık karabağ krizi

birleşmiş milletler (bm)

azerbaycan

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hurtado yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili olarak 'ilgili tüm taraflarla' temas halinde olduğunu açıkladı.Cenevre'deki misyonlar aracılığıyla ilgili tüm taraflarla temas halinde olduklarını ifade eden Sözcü Hurtado, her zaman olduğu gibi, mümkün olduğunca fazla bilgiye erişim sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Hurtado, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bölgede fiziksel varlığının bulunmadığını ve bu nedenle olası insan hakları ihlallerine ilişkin raporları doğrulayamayacaklarını ve teyit edemeyecekleri bilgisine de yer verdi. Hurtado konuşmasında ayrıca çatışmalardan etkilenen nüfusun insani yardıma erişiminin sağlanmasının önemini vurgulayarak ülke içinde yerlerinden edilmiş sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmesi hususundaki yasal haklarını kullanmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-karabag-ermenilerine-yeniden-entegrasyon-plani-teslim-edildi-1075658169.html

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dağlık karabağ krizi, birleşmiş milletler (bm), azerbaycan, ermenistan, rusya