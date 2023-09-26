https://sputniknews.com.tr/20230926/bmden-karabag-aciklamasi--1075773159.html
BM'den 'Karabağ' açıklaması
BM'den 'Karabağ' açıklaması
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Karabağ konusunda tüm taraflarla temas halinde olduklarını dile getirdi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T16:45+0300
2023-09-26T16:45+0300
2023-09-26T16:45+0300
dünya
dağlık karabağ krizi
birleşmiş milletler (bm)
azerbaycan
ermenistan
rusya
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hurtado yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili olarak 'ilgili tüm taraflarla' temas halinde olduğunu açıkladı.Cenevre'deki misyonlar aracılığıyla ilgili tüm taraflarla temas halinde olduklarını ifade eden Sözcü Hurtado, her zaman olduğu gibi, mümkün olduğunca fazla bilgiye erişim sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Hurtado, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bölgede fiziksel varlığının bulunmadığını ve bu nedenle olası insan hakları ihlallerine ilişkin raporları doğrulayamayacaklarını ve teyit edemeyecekleri bilgisine de yer verdi. Hurtado konuşmasında ayrıca çatışmalardan etkilenen nüfusun insani yardıma erişiminin sağlanmasının önemini vurgulayarak ülke içinde yerlerinden edilmiş sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmesi hususundaki yasal haklarını kullanmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-karabag-ermenilerine-yeniden-entegrasyon-plani-teslim-edildi-1075658169.html
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dağlık karabağ krizi, birleşmiş milletler (bm), azerbaycan, ermenistan, rusya
dağlık karabağ krizi, birleşmiş milletler (bm), azerbaycan, ermenistan, rusya
BM'den 'Karabağ' açıklaması
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Karabağ konusunda tüm taraflarla temas halinde olduklarını dile getirdi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hurtado yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili olarak 'ilgili tüm taraflarla' temas halinde olduğunu açıkladı.
Cenevre'deki misyonlar aracılığıyla ilgili tüm taraflarla temas halinde olduklarını ifade eden Sözcü Hurtado, her zaman olduğu gibi, mümkün olduğunca fazla bilgiye erişim sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Hurtado, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bölgede fiziksel varlığının bulunmadığını ve bu nedenle olası insan hakları ihlallerine ilişkin raporları doğrulayamayacaklarını ve teyit edemeyecekleri bilgisine de yer verdi.
Hurtado konuşmasında ayrıca çatışmalardan etkilenen nüfusun insani yardıma erişiminin sağlanmasının önemini vurgulayarak ülke içinde yerlerinden edilmiş sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmesi hususundaki yasal haklarını kullanmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.