https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-karabag-ermenilerine-yeniden-entegrasyon-plani-teslim-edildi-1075658169.html

Azerbaycan: Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planı teslim edildi

Azerbaycan: Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planı teslim edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Bakü’nün Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planını teslim ettiğini bildirdi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T18:09+0300

2023-09-21T18:09+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcilerine yeniden entegrasyon planlarının sunulduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Azerbaycan heyeti ile Karabağ Ermenilerinden oluşan heyetin yeni bir görüşme yapma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.Bugünkü toplantının olumlu bir şekilde geçtiğine, tarafların Karabağ Ermenilerinin yeniden entegrasyonu ve altyapının canlandırılması gibi konuların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Azerbaycan tarafının Karabağ Ermenilerinin insani yardım ricasını geri çevirmediği kaydedildi.'Yakıt ve insani yardım talepleri karşılandı'Açıklamada, “Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusunun temsilcileri, sosyal ve insani konuların ele alındığı sırada özellikle yakıta ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda gıda malzemeleri dahil olmak üzere insani yardım talep edildi. Toplantı sonucunda bu talep olumlu karşılandı” denildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, bölgeye yakın gelecekte insani yardım ve yakıt ikmalinin başlayacağını, bu sayede anaokulların ve okulların ısıtma ihtiyacının karşılanacağını, ayrıca ambulans ve itfaiye araçlarının yakıt ihtiyaçlarının da karşılanacağını vurguladı.

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azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, insani yardım, ilham aliyev, anlaşma, ateşkes