https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-karabag-ermenilerine-yeniden-entegrasyon-plani-teslim-edildi-1075658169.html
Azerbaycan: Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planı teslim edildi
Azerbaycan: Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planı teslim edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Bakü’nün Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planını teslim ettiğini bildirdi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T18:09+0300
2023-09-21T18:09+0300
2023-09-21T18:25+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
karabağ sorunu
insani yardım
ilham aliyev
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075650119_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_60078bf5acc9d6327bc472478564dc3e.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcilerine yeniden entegrasyon planlarının sunulduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Azerbaycan heyeti ile Karabağ Ermenilerinden oluşan heyetin yeni bir görüşme yapma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.Bugünkü toplantının olumlu bir şekilde geçtiğine, tarafların Karabağ Ermenilerinin yeniden entegrasyonu ve altyapının canlandırılması gibi konuların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Azerbaycan tarafının Karabağ Ermenilerinin insani yardım ricasını geri çevirmediği kaydedildi.'Yakıt ve insani yardım talepleri karşılandı'Açıklamada, “Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusunun temsilcileri, sosyal ve insani konuların ele alındığı sırada özellikle yakıta ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda gıda malzemeleri dahil olmak üzere insani yardım talep edildi. Toplantı sonucunda bu talep olumlu karşılandı” denildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, bölgeye yakın gelecekte insani yardım ve yakıt ikmalinin başlayacağını, bu sayede anaokulların ve okulların ısıtma ihtiyacının karşılanacağını, ayrıca ambulans ve itfaiye araçlarının yakıt ihtiyaçlarının da karşılanacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/kremlin-karabagdaki-koridorlarin-acilmasiyla-ilgili-herhangi-bir-ayrinti-yok-1075654851.html
azerbaycan
ermenistan
karabağ
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075650119_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_625eff9a95841a82b169cdaee0c75862.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, insani yardım, ilham aliyev, anlaşma, ateşkes
azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, insani yardım, ilham aliyev, anlaşma, ateşkes
Azerbaycan: Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planı teslim edildi
18:09 21.09.2023 (güncellendi: 18:25 21.09.2023) Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Bakü’nün Karabağ Ermenilerine yeniden entegrasyon planını teslim ettiğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcilerine yeniden entegrasyon planlarının sunulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Azerbaycan heyeti ile Karabağ Ermenilerinden oluşan heyetin yeni bir görüşme yapma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.
Bugünkü toplantının olumlu bir şekilde geçtiğine, tarafların Karabağ Ermenilerinin yeniden entegrasyonu ve altyapının canlandırılması gibi konuların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Azerbaycan tarafının Karabağ Ermenilerinin insani yardım ricasını geri çevirmediği kaydedildi.
'Yakıt ve insani yardım talepleri karşılandı'
Açıklamada, “Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusunun temsilcileri, sosyal ve insani konuların ele alındığı sırada özellikle yakıta ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda gıda malzemeleri dahil olmak üzere insani yardım talep edildi. Toplantı sonucunda bu talep olumlu karşılandı” denildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, bölgeye yakın gelecekte insani yardım ve yakıt ikmalinin başlayacağını, bu sayede anaokulların ve okulların ısıtma ihtiyacının karşılanacağını, ayrıca ambulans ve itfaiye araçlarının yakıt ihtiyaçlarının da karşılanacağını vurguladı.