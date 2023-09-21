https://sputniknews.com.tr/20230921/kremlin-karabagdaki-koridorlarin-acilmasiyla-ilgili-herhangi-bir-ayrinti-yok-1075654851.html
Kremlin: Karabağ'daki koridorların açılmasıyla ilgili herhangi bir ayrıntı yok
Kremlin: Karabağ'daki koridorların açılmasıyla ilgili herhangi bir ayrıntı yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki ulaşım koridorları üzerindeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda şu ana... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T17:23+0300
2023-09-21T17:23+0300
2023-09-21T17:23+0300
dünya
dağlık karabağ
laçin koridoru
azerbaycan
kremlin
dmitriy peskov
rusya
zengezur koridoru
ermenistan
dağlık karabağ krizi
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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Peskov, Dağlık Karabağ'daki ulaşım koridorlarıyla ilgili engellerin henüz kaldırılmadığına vurgu yaparken, “Ulaşım koridorlarındaki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda anlaştık. Ancak şu ana kadar herhangi bir ayrıntı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.Karabağ'da Azerbaycan tarafından düzenlenen antiterör operasyonu sırasında Rus barış gücüne bağlı askeri personelin yaşamını yitirmesinden sorumlu askeri yetkililer ile ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Rus tarafının Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu yetkililerin tutuklandığına dair raporlar aldığını doğrularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230921/karabagdaki-rus-baris-guclerinin-olumunden-sorumlu-komutan-gorevden-alindi-1075652458.html
dağlık karabağ
laçin koridoru
azerbaycan
rusya
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dağlık karabağ, laçin koridoru, azerbaycan, kremlin, dmitriy peskov, rusya, zengezur koridoru, ermenistan, dağlık karabağ krizi, karabağ, karabağ sorunu
dağlık karabağ, laçin koridoru, azerbaycan, kremlin, dmitriy peskov, rusya, zengezur koridoru, ermenistan, dağlık karabağ krizi, karabağ, karabağ sorunu
Kremlin: Karabağ'daki koridorların açılmasıyla ilgili herhangi bir ayrıntı yok
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki ulaşım koridorları üzerindeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda şu ana kadar herhangi bir ayrıntının bulunmadığını söyledi.
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Peskov, Dağlık Karabağ'daki ulaşım koridorlarıyla ilgili engellerin henüz kaldırılmadığına vurgu yaparken, “Ulaşım koridorlarındaki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda anlaştık. Ancak şu ana kadar herhangi bir ayrıntı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
Karabağ'da Azerbaycan tarafından düzenlenen antiterör operasyonu sırasında Rus barış gücüne bağlı askeri personelin yaşamını yitirmesinden sorumlu askeri yetkililer ile ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Rus tarafının Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu yetkililerin tutuklandığına dair raporlar aldığını doğrularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Soruşturma sürüyor. Bu konu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde de gündeme geldi. Özür dilendi. Ayrıca oradaki olaya karışan bazı yetkililerin görevden uzaklaştırıldığı ve gözaltına alınanlar olduğunu öğrendik. Tüm detayları henüz bilmiyoruz ama en azından soruşturma devam ediyor.”