https://sputniknews.com.tr/20230921/kremlin-karabagdaki-koridorlarin-acilmasiyla-ilgili-herhangi-bir-ayrinti-yok-1075654851.html

Kremlin: Karabağ'daki koridorların açılmasıyla ilgili herhangi bir ayrıntı yok

Kremlin: Karabağ'daki koridorların açılmasıyla ilgili herhangi bir ayrıntı yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki ulaşım koridorları üzerindeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda şu ana... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T17:23+0300

2023-09-21T17:23+0300

2023-09-21T17:23+0300

dünya

dağlık karabağ

laçin koridoru

azerbaycan

kremlin

dmitriy peskov

rusya

zengezur koridoru

ermenistan

dağlık karabağ krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064893346_0:250:2750:1797_1920x0_80_0_0_2f5af57e632827c20d6c7f65ffd98f8b.jpg

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Peskov, Dağlık Karabağ'daki ulaşım koridorlarıyla ilgili engellerin henüz kaldırılmadığına vurgu yaparken, “Ulaşım koridorlarındaki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda anlaştık. Ancak şu ana kadar herhangi bir ayrıntı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.Karabağ'da Azerbaycan tarafından düzenlenen antiterör operasyonu sırasında Rus barış gücüne bağlı askeri personelin yaşamını yitirmesinden sorumlu askeri yetkililer ile ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Rus tarafının Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu yetkililerin tutuklandığına dair raporlar aldığını doğrularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230921/karabagdaki-rus-baris-guclerinin-olumunden-sorumlu-komutan-gorevden-alindi-1075652458.html

dağlık karabağ

laçin koridoru

azerbaycan

rusya

ermenistan

karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dağlık karabağ, laçin koridoru, azerbaycan, kremlin, dmitriy peskov, rusya, zengezur koridoru, ermenistan, dağlık karabağ krizi, karabağ, karabağ sorunu