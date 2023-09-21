https://sputniknews.com.tr/20230921/karabagdaki-rus-baris-guclerinin-olumunden-sorumlu-komutan-gorevden-alindi-1075652458.html

Karabağ’daki Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu komutan görevden alındı

Karabağ’daki Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu komutan görevden alındı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı kaynaklardan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan tarafından düzenlenen antiterör operasyon sırasında Rus barış... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T14:55+0300

2023-09-21T14:55+0300

2023-09-21T14:55+0300

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karabağ

rusya savunma bakanlığı

rus barış gücü

azerbaycan

dmitriy peskov

vladimir putin

ilham aliyev

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Açıklamada, bölgede barışın korunması için faaliyetlerini sürdüren ve Canyatağı köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü askeri personelinin ölümünden sorumlu üst düzey Azeri komutanın görevden alındığı ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Dağlık Karabağ’da Rus barış güçlerinin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını duyurmuş, araçtaki askeri personelin hayatını kaybettiğini bildirmişti.Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rus barış güçlerinin ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve sorumluların cezalandırılacağını vurguladığını iletti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/aliyev-ile-putin-gorustu-rus-baris-gucu-askerlerinin-olumu-nedeniyle-ozur-diledi-1075650366.html

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dağlık karabağ, karabağ, rusya savunma bakanlığı, rus barış gücü, azerbaycan, dmitriy peskov, vladimir putin, ilham aliyev