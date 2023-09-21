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Karabağ’daki Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu komutan görevden alındı
Karabağ’daki Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu komutan görevden alındı
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı kaynaklardan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan tarafından düzenlenen antiterör operasyon sırasında Rus barış... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T14:55+0300
2023-09-21T14:55+0300
dünya
dağlık karabağ
karabağ
rusya savunma bakanlığı
rus barış gücü
azerbaycan
dmitriy peskov
vladimir putin
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Açıklamada, bölgede barışın korunması için faaliyetlerini sürdüren ve Canyatağı köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü askeri personelinin ölümünden sorumlu üst düzey Azeri komutanın görevden alındığı ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Dağlık Karabağ’da Rus barış güçlerinin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını duyurmuş, araçtaki askeri personelin hayatını kaybettiğini bildirmişti.Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rus barış güçlerinin ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve sorumluların cezalandırılacağını vurguladığını iletti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/aliyev-ile-putin-gorustu-rus-baris-gucu-askerlerinin-olumu-nedeniyle-ozur-diledi-1075650366.html
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dağlık karabağ, karabağ, rusya savunma bakanlığı, rus barış gücü, azerbaycan, dmitriy peskov, vladimir putin, ilham aliyev
dağlık karabağ, karabağ, rusya savunma bakanlığı, rus barış gücü, azerbaycan, dmitriy peskov, vladimir putin, ilham aliyev

Karabağ’daki Rus barış güçlerinin ölümünden sorumlu komutan görevden alındı

14:55 21.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinRus barış gücü, Karabağ
Rus barış gücü, Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı kaynaklardan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan tarafından düzenlenen antiterör operasyon sırasında Rus barış gücüne bağlı askeri personelin yaşamını yitirmesinden sorumlu olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komutanının görevden alındığı bildirildi.
Açıklamada, bölgede barışın korunması için faaliyetlerini sürdüren ve Canyatağı köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü askeri personelinin ölümünden sorumlu üst düzey Azeri komutanın görevden alındığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Dağlık Karabağ’da Rus barış güçlerinin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını duyurmuş, araçtaki askeri personelin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rus barış güçlerinin ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve sorumluların cezalandırılacağını vurguladığını iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
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Aliyev ile Putin görüştü: Azerbaycan liderinden Rus barış gücü askerlerinin ölümü nedeniyle özür
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