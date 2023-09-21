https://sputniknews.com.tr/20230921/aliyev-ile-putin-gorustu-rus-baris-gucu-askerlerinin-olumu-nedeniyle-ozur-diledi-1075650366.html

Aliyev ile Putin görüştü: Azerbaycan liderinden Rus barış gücü askerlerinin ölümü nedeniyle özür

Aliyev ile Putin görüştü: Azerbaycan liderinden Rus barış gücü askerlerinin ölümü nedeniyle özür

Kremlin’den yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki ölümü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’den özür... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T13:22+0300

2023-09-21T13:22+0300

2023-09-21T13:47+0300

rusya

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ilham aliyev

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telefon görüşmesi

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki ölümü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den özür dileyerek taziyelerini sundu.Putin ve Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği bilgisini veren Kremlin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ayrıca hayatını kaybeden Rus barış gücü askerlerinin ailelerine maddi yardım sağlamaya hazır olduğunu söylediğini de kaydetti.Açıklamada, “Aliyev, 20 Eylül'de Karabağ'da Rus barış gücü birliğinden askerlerin trajik ölümüyle ilgili özür diledi ve derin taziyelerini dile getirdi. Olay ile ilgili titiz bir soruşturmanın yürütüleceği ve tüm sorumluların gerektiği gibi cezalandırılacağı vurgulandı” ifadelerine yer verildi.‘Putin ve Aliyev Karabağ ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı’İki liderin Dağlı Karabağ’da tam ateşkes konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, “Her iki taraf da, Rus Barış Gücü Birliği’nin yardımı ile Dağlık Karabağ'daki çatışmaların tamamen sonlandırılması konusunda varılan anlaşmanın tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda Bakü ve Hankendi temsilcileri arasında barış gücünün arabuluculuğu ile başlayan müzakerelere büyük önem veriliyor” vurgusu yapıldı.‘Putin ve Aliyev Karabağ'daki durumu istikrara kavuşturacak adımları görüştü’İki liderin Dağlık Karabağ'daki durumu geleceğe dönük istikrara kavuşturmak ve insani sorunların üstesinden gelmek için öncelikli adımları da görüştüğüne dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:Putin ve Aliyev üçlü anlaşmalar çerçevesinde çalışmayı sürdüreceklerini doğruladı’Putin ve Aliyev’in 2020-2022 döneminde yapılan üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakere yolundaki çalışmaları yoğunlaştırma konusunda anlaştıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Öncelikle ulaşımdaki engellerin kaldırılması, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi ve Bakü ile Erivan arasındaki barış anlaşmasının hazırlanması olmak üzere, 2020-2022 yıllarında üst düzeyde varılan üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakere yolundaki çalışmaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı” ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230920/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1075635079.html

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