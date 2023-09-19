https://sputniknews.com.tr/20230919/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-toplantiya-cagirdi-1075597452.html
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’da yaşanan durum sebebiyle Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T15:15+0300
2023-09-19T15:15+0300
2023-09-19T15:15+0300
nikol paşinyan
dünya
ermenistan
azerbaycan
azerbaycan savunma bakanlığı
askeri operasyon
çatışma
saldırı
savunma
karabağ
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Ermenistan Güvenlik Konseyi Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ’daki durum ile bağlantılı olarak Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlediğini belirtti. Yapılan açıklamada toplantının gündeminin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı başlattığı geniş çaplı askeri operasyon olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html
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nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, askeri operasyon, çatışma, saldırı, savunma, karabağ, güvenlik konseyi
nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, askeri operasyon, çatışma, saldırı, savunma, karabağ, güvenlik konseyi
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’da yaşanan durum sebebiyle Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ’daki durum ile bağlantılı olarak Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlediğini belirtti. Yapılan açıklamada toplantının gündeminin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı başlattığı geniş çaplı askeri operasyon olduğu vurgulandı.