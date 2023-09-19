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Devlet Bahçeli, kurultay tarihini açıkladı
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https://sputniknews.com.tr/20230919/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-toplantiya-cagirdi-1075597452.html
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı
Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’da yaşanan durum sebebiyle Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Güvenlik Konseyi Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ’daki durum ile bağlantılı olarak Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlediğini belirtti. Yapılan açıklamada toplantının gündeminin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı başlattığı geniş çaplı askeri operasyon olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html
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nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, askeri operasyon, çatışma, saldırı, savunma, karabağ, güvenlik konseyi
nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, askeri operasyon, çatışma, saldırı, savunma, karabağ, güvenlik konseyi

Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı

15:15 19.09.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’da yaşanan durum sebebiyle Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ’daki durum ile bağlantılı olarak Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlediğini belirtti. Yapılan açıklamada toplantının gündeminin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı başlattığı geniş çaplı askeri operasyon olduğu vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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