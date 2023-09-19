https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html

Zaharova: Ermenistan ve Azerbaycan'ın ateşkese geri dönmesi için yetkililerle temas halindeyiz

Zaharova: Ermenistan ve Azerbaycan'ın ateşkese geri dönmesi için yetkililerle temas halindeyiz

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova BM'de olası bir Moskova, Bakü ve Erivan toplantısının olabileceğinden bahsederek, "Dağlık Karabağ'daki... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T14:54+0300

2023-09-19T14:54+0300

2023-09-19T15:02+0300

mariya zaharova

rusya

ermenistan

çözüm

dünya

çatışma

azerbaycan

azerbaycan savunma bakanlığı

karabağ

dağlık karabağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075272191_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_a7b98f93a972ed5fc7bce8e1c997d276.jpg

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova BM Genel Kurulu’nda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılması muhtemel toplantıya ilişkin sorular soruyu cevapladı.Zaharova, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının BM Genel Kurulu çerçevesinde üçlü buluşma olasılığının olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 'böyle bir toplantının planlanması halinde bunun kamuoyu ile paylaşılacağını' dile getirdi. Zaharova buna ek olarak taraflarla sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.'Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyuyoruz'Ayrıca Zaharova, Moskova’nın Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun Bakü'nün bölgede ‘terörle mücadele eylemleri’ başlattığı, ayrıca Ermenistan’ın yerel silahlı oluşumlarının karşılık verdiği yönünde haberler geldiğini söyleyen Zaharova, Rusya’nın çatışan taraflara kan dökülmesine son verme, çatışmaları derhal durdurma ve siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönme çağrısında bulunduğunu vurguladı.Sözcü, Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik tüm adımların Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 yılları arasında kabul ettiği bir dizi üçlü açıklamada dile getirildiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: Mevcut durumda Rus barış gücü birliğinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Zaharova, Moskova’nın Rus barış güçlerinin güvenliğinin tüm taraflarca koşulsuz olarak sağlanacağını dikkate alarak hareket ettiğini vurguladı.Zaharova, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesinin, ateşkes ve söz konusu üçlü anlaşmaların en üst düzeyde uygulanmasına geri dönmek amacıyla Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ve Azerbaycanlı yetkililerle sürekli temas halinde olduğunun altını çizdi.Zaharova: Bakü, operasyonu başlamadan birkaç dakika önce Moskova'ya bildirdiAyrıca Bakü'nün Karabağ'daki operasyon başlamadan birkaç dakika önce Moskova'ya bilgi verdiği ifade edildi. Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın Rus barış gücü mensuplarını Dağlık Karabağ'daki operasyona karşı önceden uyardığı iddiasıyla medyada yer alan bilgilerin doğru olmadığını vurgulayarak operasyonun başlayacağına ilişkin bilginin çatışmaların başlamasından birkaç dakika önce Rus tarafına iletildiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230919/azerbaycan-karabagda-terorle-mucadele-eylemlerinin-basladigini-duyurdu-1075595388.html

rusya

ermenistan

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya, ermenistan, çözüm, çatışma, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, karabağ, dağlık karabağ, ateşkes, anlaşma, saldırı, savunma