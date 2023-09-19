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https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html
Zaharova: Ermenistan ve Azerbaycan'ın ateşkese geri dönmesi için yetkililerle temas halindeyiz
Zaharova: Ermenistan ve Azerbaycan'ın ateşkese geri dönmesi için yetkililerle temas halindeyiz
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova BM'de olası bir Moskova, Bakü ve Erivan toplantısının olabileceğinden bahsederek, "Dağlık Karabağ'daki... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T14:54+0300
2023-09-19T15:02+0300
mariya zaharova
rusya
ermenistan
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dünya
çatışma
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova BM Genel Kurulu’nda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılması muhtemel toplantıya ilişkin sorular soruyu cevapladı.Zaharova, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının BM Genel Kurulu çerçevesinde üçlü buluşma olasılığının olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 'böyle bir toplantının planlanması halinde bunun kamuoyu ile paylaşılacağını' dile getirdi. Zaharova buna ek olarak taraflarla sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.'Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyuyoruz'Ayrıca Zaharova, Moskova’nın Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun Bakü'nün bölgede ‘terörle mücadele eylemleri’ başlattığı, ayrıca Ermenistan’ın yerel silahlı oluşumlarının karşılık verdiği yönünde haberler geldiğini söyleyen Zaharova, Rusya’nın çatışan taraflara kan dökülmesine son verme, çatışmaları derhal durdurma ve siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönme çağrısında bulunduğunu vurguladı.Sözcü, Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik tüm adımların Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 yılları arasında kabul ettiği bir dizi üçlü açıklamada dile getirildiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: Mevcut durumda Rus barış gücü birliğinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Zaharova, Moskova’nın Rus barış güçlerinin güvenliğinin tüm taraflarca koşulsuz olarak sağlanacağını dikkate alarak hareket ettiğini vurguladı.Zaharova, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesinin, ateşkes ve söz konusu üçlü anlaşmaların en üst düzeyde uygulanmasına geri dönmek amacıyla Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ve Azerbaycanlı yetkililerle sürekli temas halinde olduğunun altını çizdi.Zaharova: Bakü, operasyonu başlamadan birkaç dakika önce Moskova'ya bildirdiAyrıca Bakü'nün Karabağ'daki operasyon başlamadan birkaç dakika önce Moskova'ya bilgi verdiği ifade edildi. Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın Rus barış gücü mensuplarını Dağlık Karabağ'daki operasyona karşı önceden uyardığı iddiasıyla medyada yer alan bilgilerin doğru olmadığını vurgulayarak operasyonun başlayacağına ilişkin bilginin çatışmaların başlamasından birkaç dakika önce Rus tarafına iletildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/azerbaycan-karabagda-terorle-mucadele-eylemlerinin-basladigini-duyurdu-1075595388.html
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Zaharova: Ermenistan ve Azerbaycan'ın ateşkese geri dönmesi için yetkililerle temas halindeyiz

14:54 19.09.2023 (güncellendi: 15:02 19.09.2023)
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova BM'de olası bir Moskova, Bakü ve Erivan toplantısının olabileceğinden bahsederek, "Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkesin en üst düzeyde uygulanmasına geri dönmek için yetkililerle sürekli temas halindeyiz" dedi.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova BM Genel Kurulu’nda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılması muhtemel toplantıya ilişkin sorular soruyu cevapladı.
Zaharova, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının BM Genel Kurulu çerçevesinde üçlü buluşma olasılığının olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 'böyle bir toplantının planlanması halinde bunun kamuoyu ile paylaşılacağını' dile getirdi. Zaharova buna ek olarak taraflarla sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

'Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyuyoruz'

Ayrıca Zaharova, Moskova’nın Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun Bakü'nün bölgede ‘terörle mücadele eylemleri’ başlattığı, ayrıca Ermenistan’ın yerel silahlı oluşumlarının karşılık verdiği yönünde haberler geldiğini söyleyen Zaharova, Rusya’nın çatışan taraflara kan dökülmesine son verme, çatışmaları derhal durdurma ve siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönme çağrısında bulunduğunu vurguladı.
Sözcü, Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik tüm adımların Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 yılları arasında kabul ettiği bir dizi üçlü açıklamada dile getirildiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:
“Son dönemde Rusya ve diğer uluslararası arabulucuların çabalarıyla Karabağ sorununun barışçıl yoldan çözümü konusunda ilerleme kaydedilmesi için ciddi ön koşulların oluşmaya başladığını özellikle belirtmek isteriz. Geçtiğimiz haftalarda defalarca dile getirdiğimiz insani yardımların Karabağ halkına ulaştırılmaya başlanması söz konusu. Bu, Bakü ile Hankendi arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması için uygun bir zemin yaratmıştı ve yaratıyor.”
Mevcut durumda Rus barış gücü birliğinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Zaharova, Moskova’nın Rus barış güçlerinin güvenliğinin tüm taraflarca koşulsuz olarak sağlanacağını dikkate alarak hareket ettiğini vurguladı.
Zaharova, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesinin, ateşkes ve söz konusu üçlü anlaşmaların en üst düzeyde uygulanmasına geri dönmek amacıyla Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ve Azerbaycanlı yetkililerle sürekli temas halinde olduğunun altını çizdi.

Zaharova: Bakü, operasyonu başlamadan birkaç dakika önce Moskova'ya bildirdi

Ayrıca Bakü'nün Karabağ'daki operasyon başlamadan birkaç dakika önce Moskova'ya bilgi verdiği ifade edildi. Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın Rus barış gücü mensuplarını Dağlık Karabağ'daki operasyona karşı önceden uyardığı iddiasıyla medyada yer alan bilgilerin doğru olmadığını vurgulayarak operasyonun başlayacağına ilişkin bilginin çatışmaların başlamasından birkaç dakika önce Rus tarafına iletildiğini belirtti.
Azerbaycan askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
DÜNYA
Azerbaycan, Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerinin’ başladığını duyurdu
14:05
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